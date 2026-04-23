ATVNCG 2026 chạy KPI cực căng, đánh úp 2 poster trong đêm: Will và 14 Casper sẽ là 2 cái tên tiếp theo?

HHTO - Không để khán giả kịp "thở", Fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi tung liên tiếp hai poster ẩn dụ chỉ trong vòng vài giờ. Từ những ký tự viết tắt "hack não" trỏ thẳng về phía Will (365daband) cho đến hình ảnh "văn phòng sáng đèn" đầy ẩn dụ của 14 Casper.

Fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục khuấy đảo cộng đồng mạng khi đăng tải thêm một poster hint cho dàn Anh Tài mùa 2. Khác với những hình ảnh ẩn dụ trước đó, poster lần này lại khiến người xem “đứng hình” với hàng loạt ký tự viết tắt: TCNN, 2TG, NTCE, DEDADA, NTDT… xuất hiện dày đặc xung quanh những chiếc màn hình tivi được xếp chồng lên nhau.

Chỉ sau ít phút, cộng đồng mạng đã nhanh chóng nhận ra các ký tự này chính là tên viết tắt của các bài hát. Tất cả đều trỏ về một cái tên quen thuộc: Will - thành viên của nhóm nhạc 365daband. Cụ thể, TCNN được cho là Tận Cùng Nỗi Nhớ, 2TG là Hai Thế Giới, NTCE là Nơi Ta Chờ Em, DEDADA tương ứng với Do Em, Do Anh, Do Ai, còn NTDT là Như Ta Đã Từng. Ngoài ra, dãy số 34567 cũng là tên một bài hát của nam ca sĩ.

Đáng chú ý, phần hình ảnh cũng không hề ngẫu nhiên. Cụm màn hình tivi xếp chồng lên nhau được cho là gợi nhắc đến visual trong ca khúc 34567 của Will, từ đó càng củng cố thêm suy luận của khán giả.

Chưa kịp “hạ nhiệt” sau màn giải mã hint của Will, fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục đăng tải thêm một poster mới chỉ sau khoảng 2 tiếng. Động thái này khiến nhiều Gai Con choáng ngợp trước tốc độ “chạy KPI” của chương trình.

Lần này, hình ảnh khiến khán giả “nhức đầu” là những chiếc đồng hồ cùng những chồng sách cao ngất ngưởng, tạo cảm giác như một mê cung thời gian. Những chi tiết này khiến poster trừu tượng và khó đoán hơn hẳn các hình ảnh trước đó.

Tuy nhiên, chi tiết mang tính “chốt hạ” lại nằm ở dòng caption ngắn gọn: “mười giờ”. Chính cụm từ này đã khiến nhiều người liên tưởng ngay đến câu rap: “10 giờ văn phòng vẫn sáng đèn” trong ca khúc bao tiền một mớ bình yên? của rapper 14 Casper.

Nhiều khán giả cũng chỉ ra phần hình ảnh cũng ăn khớp với lời rap. Những chồng sách cao ngất có thể được hiểu là biểu tượng của công việc, áp lực và môi trường văn phòng, trong khi ánh sáng rực rỡ ở giữa tấm ảnh trong không gian tối gợi cảm giác “vẫn sáng đèn” dù đã muộn. Điều này khiến giả thuyết về sự tham gia của 14 Casper càng trở nên thuyết phục với cộng đồng mạng.