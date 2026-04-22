Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay chiếu sớm tập cuối, "couple Coconut" liệu có kết đẹp?

HHTO - "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" sẽ chiếu sớm 4 tập cuối cùng để ăn mừng phim đạt 1 tỷ lượt xem trên toàn bộ các nền tảng.

Sau khi xác lập kỷ lục là phim Việt có lượt xem cao nhất lịch sử VieON với 1 tỷ view, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay chính thức "mở khóa" sớm các tập cuối 14, 15, 16 thay vì chờ đợi theo lịch tuần vào ngày 24/4.



Cụ thể theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay sẽ chính thức triển khai mô hình fast-track (tức mở khóa chiếu sớm các tập cuối thay vì theo lịch tuần). Đây là lần đầu tiên một nền tảng phim chiếu mạng nội địa cho phép khán giả xem sớm các tập cuối để theo dõi trọn vẹn hành trình của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng).

Sau 12 tập với 40 ngày phát sóng, dự án của đạo diễn Vũ Khắc Tuận đã xác lập một cột mốc khủng chưa từng có khi cán mốc 1 tỷ lượt xem trên tổng hợp các nền tảng từ VieON, Facebook, YouTube đến TikTok và Zalo Video. Thành tích này biến tác phẩm trở thành bộ phim Việt có lượt xem cao nhất lịch sử ứng dụng VieON. Nhờ đó, nền tảng quyết định áp dụng mô hình xem trước, qua đó khán giả có thể mua gói để xem 3 tập cuối (14, 15, 16) từ 20h00 ngày 24/4 (ngày chiếu tập 13) thay vì phải chờ đợi theo lịch phát sóng thông thường.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận không giấu nổi sự bất ngờ trước quyết định này của nền tảng: "Đây là niềm vui rất lớn, tôi không nghĩ đứa con tinh thần của mình lại được khán giả trông chờ đến vậy. VieON đã lắng nghe và phản hồi những bình luận 'ước gì chiếu hết một lúc' của fan. Với người làm nghề, không có hạnh phúc nào lớn hơn việc sản phẩm đi đâu cũng được đón nhận như thế".

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận hạnh phúc khi phim lập thành tích khủng.

Trải qua hàng loạt sóng gió từ sự can thiệp của gia đình đến những hiểu lầm chồng chất, mối quan hệ giữa Triệu Phú và Thanh Tâm đang đứng trước ngã rẽ quyết định. Dù bị mẹ cấm đoán và thậm chí ép hôn, Triệu Phú được khán giả kỳ vọng sẽ đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình, mang đến một cái kết viên mãn bên cạnh Thanh Tâm mà ai cũng ủng hộ. Bên cạnh đó, Hoàn Mỹ (Thùy Anh) sẽ sớm thoát khỏi thân phận "con cờ" của các bà mẹ, đi theo tiếng gọi tình yêu cùng Phan Minh (Trần Ngọc Vàng).

Cặp đôi "Coconut" đối mặt với muôn vàn khó khăn trước cái kết đẹp.

