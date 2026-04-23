Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Thêm Miu Lê và Xoài Non gia nhập hội da nâu, liệu có làm khán giả nghĩ khác?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Làn sóng da nâu của mỹ nhân V-Biz chưa dừng lại khi có thêm hai người đẹp xuất hiện với hình ảnh khác lạ khiến khán giả người khen người chê.

Cách đây không lâu, khán giả từng xôn xao khi thấy TikToker Huyền 2K4 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền - sinh năm 2004) và ca sĩ Phương Ly xuất hiện với làn da nâu sậm. Cả hai từng ghi điểm với làn da trắng, vẻ đẹp ngọt ngào nữ tính nhưng sau khi nhuộm da, Huyền 2K4 lẫn Phương Ly đều chuyển sang phong cách Âu Mỹ đầy phá cách.

Trong khi cư dân mạng còn đang tranh cãi về chuyện sao nữ V-Biz có hợp với da nâu hay không thì có thêm hai người đẹp nữa nhuộm da. Ở buổi ra mắt phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, Miu Lê và Xoài Non cùng gây bất ngờ khi chuyển tông nâu.

Và tất nhiên khán giả cũng không dễ dàng làm quen với hai màn lột xác này. Nhưng nếu phải đặt lên bàn cân thì Miu Lê chiếm ưu thế hơn, bởi cô vốn có vóc dáng săn chắc khỏe khoắn, thần thái tự tin sắc sảo cùng bộ váy tôn dáng nên được khen là đẹp như nữ thần.

Ngược lại, Xoài Non vẫn gắn bó với phong thái dịu dàng nữ tính. Dù có đổi da nâu, cô vẫn diện váy áo điệu đà, tóc buộc nửa đầu, vẫn điệu bộ nhẹ nhàng, vẫn nụ cười e ấp. Thế nên cư dân mạng mới thấy Xoài Non chỉ thay đổi bề ngoài chứ thần thái vẫn chưa có gì khác.

Và cả Miu Lê lẫn Xoài Non đều có một chi tiết mất điểm, đó là gương mặt quá trắng so với cơ thể khiến tổng thể cả hai cô gái kém phần hài hòa.

Cho đến bây giờ, cả Phương Ly, Huyền 2K4 rồi Xoài Non, Miu Lê đều chưa có ai ghi điểm tuyệt đối khi chuyển sang da nâu. Bởi thay đổi màu da chỉ là bước khởi đầu, để làm mới hình ảnh, thần thái để trở thành một phiên bản khác lạ thì cần nhiều thứ hơn nữa. Như là chọn trang phục, layout trang điểm phù hợp với màu da hiện tại chứ không thể “da đã đổi nhưng quần áo vẫn như xưa”.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#nhuộm da nâu #Miu Lê #Xoài Non #Phương Ly #Huyền 2K4 #xu hướng da nâu

