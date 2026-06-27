Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

ATVNCG 2026: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "phân vai" cho dàn Anh tài, lộ cốt wibu

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa gây chú ý khi tự tay ghép dàn Anh Tài 2026 với các nhân vật truyện tranh. Khán giả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lập tức "soi" ra độ wibu của nam nhạc sĩ và bàn luận về sự trùng hợp thú vị này.

Bài đăng "phân vai" dàn Anh Tài của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang tạo ra chủ đề thảo luận trên mạng xã hội trước thềm phát sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Việc điểm mặt gọi tên và khớp chính xác biểu cảm của hàng loạt nhân vật truyện tranh khiến cộng đồng Gai Con gật gù công nhận nam nhạc sĩ đích thị là một "wibu chính hiệu".

screenshot-2026-06-27-130311.png
Bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thu hút sự chú ý của khán giả.

Dưới phần bình luận, nhiều chi tiết tương tác hài hước đã xuất hiện. Khi Đại Nghĩa được gán với Donquixote Doflamingo (One Piece), anh lập tức để lại nghi vấn: "Em hổng thích anh đúng hong? Sao nhìn anh phản diện vậy?". Câu trả lời "Anh phản diện mà" của tác giả Nhật Ký Của Mẹ làm dấy lên những phỏng đoán vui từ khán giả về việc "Nụi" Nghĩa sẽ chọn lối chơi mưu trí, sắc sảo tại chương trình.

cg-24.jpg

Danh sách này cũng chứng kiến sự áp đảo của vũ trụ One Piece. Khi Phùng Minh Cương được đặt cạnh tay kiếm Roronoa Zoro, fan cũng gọi tên Anh Tài Jun Phạm vì nhớ đến mái tóc xanh tương đồng với nhân vật này. Thêm vào đó, BB Trần - người từng gây ấn tượng khi hóa thân thành Hisoka Morow - nay cũng được nam nhạc sĩ gọi tên trong danh sách.

cg-25.jpg
cg-26.jpg
BB Trần từng chia sẻ trên trang cá nhân "Hisoka phiên bản ít cơ bắp".

Khép lại loạt ảnh là những pha ghép cặp "lệch pha" tạo tiếng cười. Hoàng Rob ngơ ngác khi bị gắn với bộ xương Brook: "Ủa cụ ơi sao ai cũng ngầu hoặc dễ thương còn em thì kỳ vậy". Ở một diễn biến khác, thay vì hình ảnh gắn liền với các "truyền thuyết đô thị", nam diễn viên Huỳnh Lập lại được chốt hạ bằng nhân vật Nobita hiền lành và ngố tàu.

cg-27.jpg
Hoàng Rob trở thành nhạc công của băng Mũ Rơm.
cg-29.jpg
Huỳnh Lập phiên bản ngây thơ.
cg-28.jpg
Thái Lê Minh Hiếu "vào vai" Yagami Light trong Death Note.
cg-30.jpg
Thanh Duy được "Cụ" Chung liên tưởng đến Inosuke trong Thanh Gươm Diệt Quỷ sau MV Hỏa Tâm.
cg-31.jpg
Bộ đôi Thỏ & Thơm (Da LAB) được phân vai Sherlock Holmes và Bác sĩ Watson.
cg-32.jpg
Anh Tài Nguyễn Văn Chung ghép ảnh mình là Sung Jinwoo trong Solo Leveling
cg-34.jpg
Hồ Đông Quan diện trang phục cùng màu với Sanji.
ft1484.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#Nguyễn Văn Chung #Anh Tài 2K6 #wibu #truyện tranh #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 #ATVNCG2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục