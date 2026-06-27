Concert Thanh Xuân: Đội "camp rào" xí chỗ từ đêm, CONGB - Muộii soundcheck tỉ mỉ

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối nay 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội). Dàn nghệ sĩ biểu diễn (line-up) gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Muộii, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, Ali Thục Phương, DJ/ producer Hoaprox...
Sáng 27/6, Muộii tổng duyệt cho set diễn của mình cùng cây guitar quen thuộc. Không chỉ ca khúc cá nhân, Muộii sẽ cất giọng hát nội lực với một bản mash-up bất ngờ. Bên cạnh nghe theo chỉ đạo của đạo diễn sân khấu, nữ ca sĩ cũng gây ấn tượng với phong thái chuyên nghiệp khi đưa ra những phản hồi tinh tế, cân chỉnh từng chi tiết để set diễn trọn vẹn nhất.
CONGB "dưỡng thê" khi tranh thủ tương tác với fan từ trong sân đến ngoài rào, quan tâm người hâm mộ có nóng hay không... UNICONG "xỉu đùng" vì mặt mộc "10 điểm không nhưng" của "Ki Bông". Anh "nhắc nhẹ" khán giả buổi tối nhớ "quẩy" thật hăng và bạn đừng quên, sẽ có "sít-rịt" từ set diễn của CONGB nhé!
Từ đêm 26/6, một số fan đã có mặt ở khu vực rào chắn tại cổng chào của concert Thanh Xuân. Thời tiết dịu hơn những ngày nắng gắt trước đó là một điểm thuận lợi cho "team camp rào". Đội "bám rào" đã có kinh nghiệm nên chuẩn bị đủ "bộ sinh tồn" từ nước, đồ ăn và cả đồ make-up, vừa chờ đến giờ mở cổng vừa "dặm nhan sắc". Rất nhiều "cục hồng" MUZIK có mặt từ 1 - 3h sáng 27/6 dù 13h mới chính thức mở cổng sự kiện.
Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức.
Mốc thời gian cần lưu ý
Thời gian mở cổng sự kiện: 13h00
Thời gian đóng cổng tiếp nhận khán giả: 18h00
Thời gian mở Fanzone: 17h30
Thời gian đóng Fanzone: 19h00
Thời gian bắt đầu chương trình: 20h00