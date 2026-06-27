"Tổng đài" Võ Tấn Phát làm đủ mọi nghề, gây hài vì "cơ địa khó thất nghiệp"

Làm diễn viên chưa đủ, hiện tại Võ Tấn Phát đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú, dở khóc dở cười với chuỗi nội dung "làm đủ mọi nghề" của mình. Trên trang TikTok, ngôi sao Heo 5 Móng gây sốt bởi chuỗi video trải nghiệm những ngành nghề khác nhau, khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Chuỗi series làm đủ mọi nghề của Võ Tấn Phát gây sốt.

Cụ thể, Võ Tấn Phát đã trải nghiệm không ít các ngành nghề ngoài hoạt động nghệ thuật, từ lơ xe, bình luận viên bóng đá, cắt tóc đến cả hái trái cây, phụ hồ, cạo cao su lẫn bán đồ ăn lề đường. Cứ cư dân mạng bình luận muốn anh làm nghề gì, thì sau đó anh sẽ trải nghiệm ngay vì ghi hình lại.

Thậm chí, anh còn trải nghiệm tình huống xuất khẩu lao động nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản... khiến cư dân mạng xuýt xoa trước sự sáng tạo và chân thật mà nam diễn viên và các bạn diễn mang đến. Hiện tại những video này của Võ Tấn Phát đạt hàng triệu lượt xem.

Võ Tấn Phát làm lơ xe. Nguồn: Võ Tấn Phát

Võ Tấn Phát trải nghiệm làm vườn, hái trái cây. Nguồn: Võ Tấn Phát

Nhiều cư dân mạng còn bình luận hài hước rằng không còn nhận ra "chàng tổng tài" năm xưa, giờ đây phải làm đủ loại công việc để mưu sinh. Có người còn đùa rằng Võ Tấn Phát có "cơ địa khó thất nghiệp", tranh thủ tích lũy kinh nghiệm để phát triển bản thân vào những lúc không có lịch quay hay đi diễn.

Từng làm nội dung "tổng tài", Võ Tấn Phát giờ đây trải nghiệm đủ loại nghề nghiệp.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình của Võ Tấn Phát, đặc biệt trên màn ảnh rộng. Anh tham gia hàng loạt những dự án trăm tỷ, kéo dài từ Nụ Hôn Bạc Tỷ vào dịp Tết 2026 đến nay. Vừa qua, anh đóng phim kinh dị Heo 5 Móng, từ đó "cất túi" vai nam chính trăm tỷ đầu tiên trong sự nghiệp.