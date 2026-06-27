Đông Hùng đội nắng tổng duyệt, không khí Concert Thanh Xuân nóng dần trước giờ "G"

HHTO - Phần tổng duyệt của ca sĩ Đông Hùng chiều 27/6 khiến bầu không khí trước giờ mở màn Concert Thanh Xuân 2026 nóng dần lên. Với giọng hát nội lực quen thuộc cùng sự đầu tư chỉn chu cho tiết mục, nam ca sĩ hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của đêm nhạc tại Trường đua F1 Mỹ Đình.

Từ sáng sớm 27/6, khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình đã bắt đầu nhộn nhịp khi hàng dài khán giả đổ về chuẩn bị cho Concert Thanh Xuân 2026. Dù phải đến 13h chương trình mới chính thức mở cổng, nhiều bạn trẻ đã có mặt từ đêm hôm trước để giữ vị trí đẹp nhất. Không ít fan mang theo đồ ăn, nước uống, quạt mini và thậm chí chuẩn bị sẵn cả "bộ sinh tồn camp rào" để sẵn sàng chờ nhiều giờ liền dưới thời tiết mùa hè Hà Nội.

Giữa không khí náo nhiệt ấy, ca sĩ Đông Hùng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sân khấu tổng duyệt vào buổi chiều cùng ngày. Nam ca sĩ diện trang phục đơn giản, đội nắng rehearsal cho phần biểu diễn của mình với nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết. Giọng hát nội lực đặc trưng của Đông Hùng vang lên giữa sân khấu rộng lớn khiến nhiều khán giả xếp hàng chờ vào sân vận động không khỏi hào hứng.

Dù nắng nóng gay gắt, ca sĩ Đông Hùng vẫn có mặt từ sớm ở sân khấu để tổng duyệt. (Ảnh: Trọng Tài)

Nam ca sĩ liên tục trao đổi với các staff để mang đến chất lượng sân khấu tốt nhất. (Ảnh: Trọng Tài)

Nắng nóng là vậy nhưng nam ca sĩ vẫn mang 100% năng lượng lên sân khấu tổng duyệt. (Ảnh: Trọng Tài)

Sở hữu chất giọng nội lực gắn liền với những ca khúc giàu cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc, Đông Hùng hứa hẹn sẽ mang những giai điệu hào hùng tới Concert Thanh Xuân 2026. (Ảnh: Trọng Tài)

Concert Thanh Xuân 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ "khủng" gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Muộii, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, Ali Thục Phương cùng DJ/producer Hoaprox... Đây là concert do báo Tiền Phong tổ chức, đồng thời là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Không chỉ gây chú ý nhờ line-up đa dạng, Concert Thanh Xuân còn nhận được nhiều sự quan tâm khi là chương trình miễn phí dành cho khán giả. Với sức chứa dự kiến khoảng 20.000 người, sân khấu tại Trường đua F1 được đầu tư quy mô lớn cùng hệ thống trình diễn ánh sáng, âm thanh và các luồng livestream phục vụ khán giả theo dõi trực tuyến trên toàn quốc.

Bên cạnh Đông Hùng, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã bắt đầu rehearsal từ sớm. Trước đó, CONGB và Muộii gây chú ý khi tổng duyệt kỹ lưỡng cho set diễn của mình, liên tục trao đổi với đạo diễn sân khấu để điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất. Không khí tất bật phía sau hậu trường càng khiến khán giả thêm kỳ vọng vào một đêm nhạc giàu cảm xúc đúng với tinh thần "Thanh Xuân" mà chương trình hướng tới.

Muộii và CONGB đã tổng duyệt kỹ lưỡng vào sáng ngày 27/6 với những bản phối mới lạ khiến khán giả càng thêm hào hứng.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ chính thức diễn ra lúc 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.