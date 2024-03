Âu Dương Na Na bị chê trong “Vĩnh An Mộng”: Nhan sắc thất vọng, diễn xuất thảm họa

HHT - Sự trở lại của Âu Dương Na Na trong “Vĩnh An Mộng” gây thất vọng toàn tập. Netizen Trung Quốc nhận xét không chỉ kém sắc, diễn xuất của “Công chúa cello” còn nhận điểm thảm họa.

Từ đầu năm 2024 đến nay, mảng phim cổ trang Hoa ngữ chưa có tác phẩm nào nổi trội. Đáng tiếc, Vĩnh An Mộng với diễn xuất của Âu Dương Na Na và Từ Chính Khê mới lên sóng gần đây cũng không thể trở thành điểm sáng. Bộ phim bị chê về bối cảnh nghèo nàn, nam chính Từ Chính Khê quá “dừ”, nhưng điểm trừ lớn nhất thuộc về nữ chính Âu Dương Na Na.

Được biết, Vĩnh An Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Nhân vật nữ chính Thẩm Chân được miêu tả là thiếu nữ xinh đẹp nhất thành Trường An, nhưng Âu Dương Na Na lại không thể hiện được dáng vẻ đó. Vốn là một nữ diễn viên xinh đẹp nhưng Âu Dương Na Na lại không phù hợp với tạo hình cổ trang. Từ gương mặt đến dáng vẻ, điệu bộ, Âu Dương Na Na đều trông quá hiện đại, không nhìn ra một cô gái sống ở thời xưa.

Netizen Trung Quốc chỉ ra rằng Âu Dương Na Na khi đi đứng, nói chuyện, có rất nhiều động tác nhỏ khiến nhân vật cứ như đang lắc lư, khiến nhân vật Thẩm Chân không ra dáng một tiểu thư. Thậm chí, có cảnh khi Thẩm Chân đùa giỡn với cha mình bằng cách xô nhẹ vào ông, Âu Dương Na Na trông khá mạnh bạo, trông không “yểu điệu thục nữ” chút nào. Tạo hình cổ trang cũng khiến Âu Dương Na Na trông tăng cân hơn những diễn viên khác, đặc biệt khi đứng cạnh càng lộ rõ khác biệt.

Tạo hình kém thu hút, diễn xuất của Âu Dương Na Na càng khiến khán giả ngán ngẩm. Trong các tác phẩm trước đây, diễn xuất của “Công chúa cello” vốn đã bị chê vì kém cỏi, nay đến Vĩnh An Mộng vẫn chưa thấy cô tiến bộ, thậm chí còn có phần kém hơn trước.

Ngay từ tập đầu tiên, nhân vật Thẩm Chân đã gặp biến cố lớn khi cha cô bị bắt. Vụ án cha cô gặp phải rất phức tạp, nhiều oan khuất, Thẩm Chân lòng như lửa đốt lo lắng cho cha, nhiều lần không kìm được nước mắt. Nhưng diễn xuất của Âu Dương Na Na quá vô hồn, máy móc, các cảnh nội tâm đều trôi qua trơn tuột chứ không thể làm khán giả xúc động.

Đặc biệt, trong tập đầu tiên có cảnh nam chính mơ thấy Thẩm Chân bị trói và bị tra tấn, diễn xuất của Âu Dương Na Na ở cảnh này bị chấm điểm thảm họa. Netizen xứ Trung nhận xét khi Âu Dương Na Na bị tra tấn, họ không thấy đau đớn hay xót thương cho nhân vật, mà chỉ thấy buồn cười bởi cô diễn quá tệ.

Trong cảnh đó, nhân vật Thẩm Chân bị trói vào ghế, bị kẹp tay đến chảy máu. Dù là một cô gái dũng cảm đến đâu, khi ở trong hoàn cảnh như thế, Thẩm Chân cũng phải rất đau đớn. Nhưng Âu Dương Na Na chỉ đơn giản là mở to mắt, rồi nhắm mắt lại, run rẩy một cách rất giả vờ. Khán giả bình luận nếu không nhìn thấy bàn tay bị kẹp thì có khi họ còn chẳng biết là Thẩm Chân đang bị tra tấn.

Câu chuyện của Vĩnh An Mộng kể về Thẩm Chân (Âu Dương Na Na), vốn là một cô gái xinh đẹp, trưởng thành trong gia đình giàu có, sống dưới sự yêu thương của cha, chị gái. Cha cô là vị quan phụ trách xây dựng đê ở Tây Thành, nhưng đê vỡ dẫn đến ngập lụt, xảy ra nhiều thương vong, cha cô bị bắt để điều tra.

Lục Thời Nghiên (Từ Chính Khê) là thế tử, cũng là vị quan phụ trách điều tra án của nhà Thẩm Chân. Anh mắc một cơn bệnh đau tim lạ mà không thầy thuốc nào tìm ra được nguyên nhân. Lục Thời Thiên nhận ra bệnh tim của anh chỉ tái phát mỗi khi Thẩm Chân khóc. Anh quyết định hợp tác với Thẩm Chân để giúp cô minh oan cho cha và cũng để tìm ra chân tướng căn bệnh tim của mình.

Bộ phim có 24 tập, hiện đang phát sóng trên WeTV.