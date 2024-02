Phim Hàn tháng 3: Kim Soo Hyun làm chú rể, Kim Yoo Jung lại hóa miếng gà viên

HHT - Tháng 3 phim Hàn nhộn nhịp với sự trở lại của Cha Eun Woo với hình tượng mới, Suho (EXO) trở thành hoàng tử, Kim Soo Hyun và Kim Ji Won có một cuộc hôn nhân đầy gay cấn. Và có thể bạn không tin, nhưng Kim Yoo Jung đã biến thành một miếng gà viên!

Wonderful World (1/3)

Diễn viên: Kim Nam Joo, Cha Eun Woo

Chuyện phim Wonderful World kể về cuộc đời của giáo sư tâm lý học và cũng là một nhà văn Eun Soo Hyun (Kim Nam Joo). Cô phải chịu nỗi đau mất con trai, và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi người chịu trách nhiệm về cái chết của đứa con lại thoát tội. Khi cô chuẩn bị trả thù thì tình cờ gặp Kwon Sun Yool (Cha Eun Woo), một chàng trai có xuất thân giàu có nhưng bỏ học và đang che giấu những bí mật bi thảm của riêng mình.

Ngoài một cốt truyện xoáy sâu vào những khía cạnh bi thảm của con người, Wonderful World còn gây chú ý bởi sự trở lại của “chị đẹp” Kim Nam Joo và “thiên tài khuôn mặt” Cha Eun Woo thử sức với một hình tượng bụi bặm hơn các vai diễn trước đây.

Grabbed By The Collar (4/3)

Diễn viên: Kim Ha Neul, Yeon Woo Jin

Trong Grabbed By The Collar, Kim Ha Neul thủ vai Seo Jung Won, một phóng viên điều tra của một chương trình nổi tiếng, nơi cô vạch trần nhiều tội phạm khác nhau. Cô dường như có một cuộc sống hoàn hảo, cho đến một ngày người chồng giàu có của cô bị phát hiện đã chết và cô trở thành nghi phạm chính. Để có thể minh oan cho mình, cô đã hợp tác với Kim Tae Heon - một thám tử tài năng do Yeon Woo Jin thủ vai.

Đề tài trinh thám phá án lôi cuốn và dàn diễn viên tên tuổi, diễn xuất chắc tay chính là những ưu điểm vượt trội giúp Grabbed By The Collar thu hút sự chú ý trên đường đua phim Hàn tháng 3.

Missing Crown Prince (9/3)

Diễn viên: Suho, Hong Yeji, Kim Min Kyu

Bộ phim Missing Crown Prince lấy bối cảnh thời Joseon, thể loại hài lãng mạn. Chuyện phim bắt đầu khi một hoàng tử cuối cùng bị bắt cóc bởi chính cô gái đáng lẽ phải cưới chàng ta. Vì một số lý do, cả hai cùng nhau chạy trốn, và trên hành trình đó chẳng bao lâu sau đã có những “tia lửa” bắt đầu bay ra giữa họ.

Dài 20 tập, Missing Crown Prince gây chú ý với Suho (EXO) đảm nhận vai nam chính. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia diễn xuất của một thần tượng khác là Kim Min Kyu - một thí sinh nổi bật trong show sống còn Produce X 101.

Queen of Tears (9/3)

Diễn viên: Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Kwak Dong Yeon

Ngay từ lúc dự án phim chỉ mới khởi động, Queen of Tears đã gây nhiều chú ý khi có hai ngôi sao đình đám tham gia diễn chính là Kim Soo Hyun (Vì Sao Đưa Anh Đến) và Kim Ji Won (Fight For My Way). Diễn viên phụ cũng rất thu hút khi có sự xuất hiện của Kwak Dong Yeon (Vincenzo). Ngoài ra, kịch bản của Queen of Tears còn được chấp bút bởi Park Ji Eun - người đã tạo ra Crash Landing On You đình đám.

Chuyện phim Queen of Tears kể về một cặp vợ chồng khác biệt. Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) là giám đốc pháp lý của Tập đoàn Queens và vợ anh - Hong Hae In (Kim Ji Won) là tiểu thư tài phiệt, con gái của chủ sở hữu Tập đoàn Queens, người có biệt danh là “Nữ hoàng kiêu ngạo”. Sau ba năm kết hôn với nhiều trục trặc, bỗng dưng họ phát hiện ra những điểm cuốn hút của đối phương và cứu vãn cuộc hôn nhân đang ở bờ vực.

Midnight Photo Studio (11/3)

Diễn viên: Joo Won, Kwon Nara, Yoo In Soo

Với một cốt truyện độc đáo, Midnight Photo Studio là một trong những phim truyền hình thể loại giả tưởng đáng chú ý trong tháng 3 này. Bộ phim xoay quanh một studio ảnh không dành cho người, chỉ dành cho ma, được điều hành bởi nhiếp ảnh gia Seo Ki Joo (Joo Won). Những bức ảnh của anh cùng với sự hợp tác của nữ luật sư tài ba Han Bom (Kwon Nara) đã giúp giải quyết những vụ án tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt.

Ngoài một cốt truyện kết hợp giữa phá án và tâm linh đầy hấp dẫn, Midnight Photo Studio còn được bảo đảm chất lượng bởi dàn diễn viên cứng cựa, diễn xuất tốt, có nhiều tác phẩm thành công trước đó: Joo Won (Good Doctor), Kwon Nara (Itaewon Class), Yoo In Soo (The Good Bad Mother)...

Chicken Nugget (15/3)

Diễn viên: Ryu Seung Ryong, Ahn Jae Hong, Kim Yoo Jung

Bộ phim có đề tài độc đáo nhất tháng 3 này chắc chắn thuộc về Chicken Nugget, với câu chuyện về một cô gái bị biến thành miếng gà viên sau khi bước vào một cái máy màu tím kỳ lạ. Bố cô và chàng trai phải lòng cô sau khi gào khóc vật vã đã cố gắng tìm cách biến cô trở lại thành người. Hành trình đó đã khiến họ phát hiện ra nhiều điều bí ẩn hơn mong đợi.

Điểm cộng của Chicken Nugget là có một cốt truyện độc đáo chưa từng thấy; dàn diễn viên xịn mịn với Ryu Seung Ryong (Nghề Siêu Khó), Ahn Jae Hong (Mask Girl), Kim Yoo Jung (My Demon). Và cả 12 tập phim sẽ lên một lần trên Netflix, không cần phải chờ đợi tập mới mỗi tuần!