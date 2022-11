Avatar 2: Xúc động với hình ảnh đẹp nao lòng của thế giới đại dương trên hành tinh Pandora

HHT - Không chỉ mang lại cho khán giả những trải nghiệm thị giác tuyệt vời bên dưới làn nước trong xanh, một cuộc chiến tàn khốc mới giữa người Na’vi và những kẻ xâm lăng cũng được hé lộ qua trailer mới của “Avatar: The Way of Water”.

Ngày trở lại với thế giới kỳ diệu trên hành tinh Pandora của Avatar: The Way of Water đang tới gần. Trong trailer mới nhất vừa ra mắt, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hơn về cuộc sống của người Na’vi cũng như cuộc chiến tiếp theo mà họ phải đối mặt để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Làn nước trong xanh hiền hòa và những sinh vật biển lạ lùng mà khán giả chưa từng được thấy trong phần phim năm 2009 là một trong những điểm nổi bật của Avatar 2.

Khán giả nhanh chóng nhận ra nữ chính Neytiri (Zoe Saldaña đóng) đã có một gia đình hạnh phúc cùng nam chính Jake Sully (Sam Worthington đóng) với hình ảnh cô mang thai. Không những vậy, theo mô tả, nữ thợ săn của tộc Omaticaya và chàng cựu lính thủy đánh bộ người Trái Đất có đến tận 5 người con, bao gồm con trai cả Neteyam (Jamie Flatters đóng), con trai thứ Lo’ak (Britain Dalton đóng) và con gái út Tuk (Trinity Bliss đóng).

2 đứa con còn lại đặc biệt hơn cả: Spider (Jack Champion đóng) - một cậu bé người Trái Đất được giải cứu và nhận nuôi; và Kiri (Sigourney Weaver đóng) - cô con gái người Na’vi tuổi teen cũng được nhận nuôi. Nữ diễn viên gạo cội Sigourney Weaver chính là người đã đóng vai tiến sĩ Grace Augustine trong phần đầu tiên. Ở tuổi 73 nhưng lại đóng vai... một cô gái tuổi teen, sẽ chẳng phải là điều ngạc nhiên nếu dụng ý của đạo diễn James Cameron ở đây rằng Kiri chính là kiếp sau của Grace tái sinh thành. Qua câu nói về việc “cảm nhận được trái tim của Người”, có vẻ như Kiri có một kết nối tâm linh mạnh mẽ với nữ thần Eywa (được xem như đấng sáng tạo trong tín ngưỡng của người Na’vi).

Sau nhiều năm êm đềm, sự yên bình của Pandora và độc lập của người Na’vi lại một lần nữa bị đe dọa khi người Trái Đất trở lại để trả thù. Tổ chức RDA lại mang những vũ khí hạng nặng, những người máy điều khiển tân tiến và các loại tàu chiến khác trở lại hành tinh xanh này. Nhưng tồi tệ hơn, gã đại tướng tàn bạo Miles Quaritch (Stephen Lang đóng) vẫn còn chưa chết mà đã được kịp thời chuyển giao ý thức sang một Avatar (Thế Thân) Na’vi giống như Jake Sully.

Đứng trước nguy cơ chiến tranh, tộc Omaticaya sẽ đi tìm sự trợ giúp của thủy tộc Metkayina sống bên một miền biển, đứng đầu là tộc trưởng Tonowari (Cliff Curtis đóng) và vợ Ronal (Kate Winslet đóng). Thế nhưng đó sẽ là một việc khó khăn, vì tộc Metkayina không muốn dính líu đến chiến tranh. Nhưng với tình cảm nảy nở giữa Lo’ak và Reya (Bailey Bass đóng) - con gái của Tonowari và Ronal, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

“Dòng chảy của nước kết nối mọi thứ từ trước khi anh được sinh ra và ngay cả sau khi anh chết.” Nước vốn là nơi mà sự sống bắt đầu. Vì vậy nhìn về sâu hơn, sự kết nối của nước không chỉ là kết nối với cội nguồn, mà đó còn là sự gắn kết giữa dân tộc Na’vi, mặc cho là khác bộ tộc, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Pandora trước sự xâm lăng của các thế lực thù địch khác. Và đó chính là lý do tiêu đề của bộ phim được đặt là Avatar: The Way of Water.

Avatar: The Way of Water sẽ được công chiếu tại các rạp vào ngày 16/12/2022.