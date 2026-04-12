Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Cảnh quay không có trong kịch bản khiến khán giả dậy sóng

HHTO - Biên kịch Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay không nghĩ ra mà Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng diễn tới mức này thì tình cảm quá rồi, không nghi ngờ không được!

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay càng chiếu càng gây chú ý dù kịch bản không có gì mới mẻ, vẫn là câu chuyện tình yêu éo le giữa thiếu gia nhà giàu với cô gái bình dân. Nhưng dàn diễn viên của phim lại quá đỉnh, từ vai chính đến vai phụ đều diễn tròn vai khiến cho khán giả chỉ biết tấm tắc “kịch bản 3 xu, diễn viên 3 tỷ”.

Chuyện tình giữa Triệu Phú và Thanh Tâm ngày càng ngọt ngào khi chàng thiếu gia đã bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng tất nhiên mẹ của Phú không đời nào chấp nhận để con trai hẹn hò với cô gái không môn đăng hộ đối, thậm chí còn xúc phạm Thanh Tâm bằng những lời lẽ nặng nề, cho rằng cô đang tìm cách gài bẫy Triệu Phú.

Thanh Tâm nghe vậy chỉ xin lỗi bà mẹ rồi rời đi. Khán giả những tưởng đúng theo công thức phim tình cảm, Triệu Phú sẽ nắm chặt tay Thanh Tâm để giữ cô ở lại. Nhưng hóa ra chàng thiếu gia mạnh mẽ hơn thế nữa, bước tới ôm chặt người thương dù rằng sau đó, Thanh Tâm vẫn dứt khoát bước đi.

Khoảnh khắc này khiến netizen xuýt xoa vì quá ngọt ngào. Đáng nói hơn, đạo diễn phim đã tiết lộ kịch bản không hề có chi tiết Triệu Phú và Thanh Tâm ôm nhau. Chính Võ Điền Gia Huy đã ứng biến ra cái ôm đầy day dứt này ngay trên trường quay và khiến netizen càng tin rằng hai diễn viên của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang "phim giả tình thật".

Khán giả suy đoán Võ Điền Gia Huy quá nhập vai, quá thương Lê Tam Triều Dâng nên mới tìm đủ mọi cách để an ủi đối phương. Trước đó, cặp đôi đã để lộ nhiều manh mối thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường và cảnh phim này càng làm cư dân mạng đặt nghi vấn nhiều hơn.