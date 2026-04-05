Fan meeting của CONGB: B Ray làm phiên dịch viên cho IVAN, Karik đến "lén"

HHTO - Tại buổi fan meeting đầu tiên của CONGB, dàn "Anh trai" cùng mang đến những màn giao lưu đầy sáng tạo và hài hước khiến khán giả cười nghiêng ngả. MC Ngô Kiến Huy và B Ray có màn phối hợp ăn ý khi đón tiếp người bạn quốc tế của CONGB là IVAN.

Chiều 5/4, buổi fan meeting đầu tiên của "anh trai" CONGB diễn ra nhộn nhịp tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM chào đón sự tham gia của đông đảo UNICONG (FC của CONGB). Nhiều fan đã có mặt từ khá sớm, hào hứng check-in cùng loạt booth được thiết kế đẹp mắt. Đặc biệt, từ 14h30, trên mạng xã hội đã tràn ngập "suộc" từ 100 khán giả may mắn tham gia hoạt động fansign. Những cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy tình cảm giữa CONGB và fan nhanh chóng nhận "bão tim".

Ảnh: @congbtime.0812

Các hoạt động diễn ra tại sự kiện được các "phóng viên hiện trường" liên tục cập nhật, lan tỏa không khí đến những bạn fan chưa có cơ hội đến tham gia trực tiếp. Vào đúng "giờ lành", không khí càng thêm nóng hơn khi dàn khách mời cùng đổ bộ, gồm Mason Nguyễn, Ngô Kiến Huy, B Ray, OGENUS, Đỗ Nam Sơn, buitruonglinh, Sơn.K, Dillan, NEGAV… và người bạn đến từ Malaysia IVAN.

Kịch bản chương trình diễn ra liền mạch với nhiều sân khấu âm nhạc kết hợp với các trò chơi, "tiểu phẩm" vui nhộn. Bên cạnh đó, CONGB cùng UNICONG cũng có những giây phút lắng đọng, "khúc trôi nền" khi cùng ngồi xem lại hành trình đã qua.

CONGB tương tác cực dễ thương cùng Mason Nguyễn khi trình diễn ca khúc Nhớ Em 8 Lần. @ngonlamne_

CONGB và IVAN gấp đôi visual khi đứng cùng sân khấu, trình diễn ca khúc Sweet Love. Nguồn clip: @rinnajj._

Khoảnh khắc "vừa gặp đã thân" của IVAN - Mason Nguyễn khiến khán phòng bùng nổ. Nguồn clip: @onlyfishy._

Trong đó, màn "song kiếm hợp bích" của Ngô Kiến Huy và B Ray để phổ biến luật chơi tam sao thất bản cho "trùm cuối" IVAN đã tạo ra vô vàn "content" cho fan. Nhiều thích thú miêu tả trạng thái của IVAN - Ngô Kiến Huy - B Ray: "Đúng sít-rịt có khác, tập trung vào mình ổng để giải thích nhiệm vụ thôi đó", "Ngô Kiến Huy nói được cái câu "no sound, no melody, just body" thấy sĩ với đời hẳn", "Nội tâm của B Ray: Tham gia fan meeting - tôi bỗng dưng trở thành phiên dịch bất đắc dĩ",...

Ngô Kiến Huy "cầu cứu" B Ray, hỗ trợ phiên dịch cho IVAN. Nguồn clip: @ngonlamne_

IVAN "hòa tan" hết mình cùng dàn nghệ sĩ Việt. Trong khi đó, Vương Bình bất ngờ nhận vai "gián điệp": "Đề bài: Đoán bài hát trong Anh Trai "Say Hi", anh Bình đoán Gangnam Style". Nguồn clip: @ngonlamne_

Buổi fan meeting đầu tiên của CONGB để lại nhiều cảm xúc, khán giả không chỉ rưng rưng vì tình cảm thắm thiết giữa nghệ sĩ - fan mà còn trân quý tinh thần đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa dàn "anh trai" sau hành trình Anh Trai "Say Hi" 2025.

Sau sự kiện, "bố Khoa" Karik xúc động chia sẻ trên kênh broadcast: "Nay lén lén ghé fan meeting CONGB nhìn chú bé làm nở mày nở mặt gia phả quá, nhảy như cái máy điện, dữ dội quá".