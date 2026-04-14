Đăng Khôi chiều lòng fan, tung video trình diễn 50 Năm Về Sau - Thiệp Hồng Sai Tên

HHTO - Sau khi nhận về nhiều lời khen từ khán giả, Đăng Khôi vừa ra mắt trọn vẹn màn trình diễn “50 Năm Về Sau - Thiệp Hồng Sai Tên" trong một concert gần đây.

Tại một concert quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật, Đăng Khôi đã trình diễn các ca khúc Cô Bé Mùa Đông, Thương Thương Thương Yêu Yêu Yêu và mashup 50 Năm Về Sau - Thiệp Hồng Sai Tên. Trong đó, sân khấu mashup nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ở phần bình luận của các fancam được đăng tải trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ: "Ca khúc 50 Năm Về Sau rất hợp với giọng của Đăng Khôi", "Giọng Đăng Khôi hợp bài này nhất", “Nhìn và nghe anh Khôi hát cảm giác như tuổi thanh thiếu niên trở lại vậy”; “Anh Khôi như định nghĩa lại bài hát này. Bình thường nghe chỉ nhớ đến đoạn điệp khúc. Nhưng anh Khôi làm mình mê mẩn đoạn đầu bài hát”.



Bắt đầu từ những giai điệu hoài niệm, lãng mạn của 50 Năm Về Sau, Đăng Khôi cho thấy khả năng dẫn dắt sân khấu khi đưa người xem vào mạch cảm xúc dâng cao với bản Thiệp Hồng Sai Tên được phối theo phong cách Rock. Người hâm mộ đã quen thuộc với lối hát nhẹ nhàng của Đăng Khôi được dịp bất ngờ khi thần tượng không chỉ “cân” cả Rock mà còn khoe cột hơi dày, khỏe cũng như sự vững vàng về kỹ thuật thanh nhạc.

Trước tình cảm của khán giả, Đăng Khôi quyết định tung trọn vẹn tiết mục của mình trên kênh YouTube cá nhân. “Tôi từng nghĩ được đứng trên sân khấu đã là hạnh phúc lắm, chỉ cần còn một khán giả lắng nghe tôi vẫn sẽ hát. Nhưng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả còn vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi như được tiếp thêm rất nhiều động lực để cố gắng cho những sân khấu, những sản phẩm xứng đáng với tình cảm của mọi người” - Đăng Khôi chia sẻ.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Đăng Khôi vẫn giữ vững phong độ sân khấu cũng như ngoại hình. Âm nhạc của nam ca sĩ không quá phô diễn kỹ thuật hay sự hoàn hảo, mà chạm đến người nghe bằng cảm xúc chân thành trong từng câu hát. Chính điều đó giúp khán giả dễ dàng đồng điệu và cảm nhận trọn vẹn những gì anh gửi gắm.

Từng có giai đoạn ở ẩn nhiều năm để dành thời gian cho gia đình nhưng đam mê âm nhạc của Đăng Khôi chưa từng tắt. Bà xã Thủy Anh tiết lộ có những lần nam ca sĩ làm việc thâu đêm, thức đến 6 - 7 giờ sáng để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Giữa những thay đổi liên tục của thị trường âm nhạc, Đăng Khôi chọn giữ bản sắc riêng nhưng vẫn cởi mở và làm mới bản thân.