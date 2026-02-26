Bước Chân Vào Đời vừa lên sóng, Huỳnh Anh và Quỳnh Kool đã bị khán giả bắt lỗi

HHTO - Tuy nhiên các lỗi này nhỏ, không ảnh hưởng gì đến mạch phim nên Bước Chân Vào Đời vẫn được khán giả quan tâm chú ý.

Bước Chân Vào Đời là phim mở hàng năm mới của phim VTV với đề tài tình cảm gia đình vốn rất được khán giả Việt yêu thích. Lại thêm câu chuyện về cô gái nghèo vượt khó có mối tình đẹp với chàng trai nhà giàu tốt bụng càng đúng công thức ăn khách. Chưa kể dàn diễn viên của Bước Chân Vào Đời cũng rất xịn xò: Mạnh Trường, Quỳnh Kool, Huỳnh Anh, Lê Bống, Sơn Tùng …

Quỳnh Kool, Huỳnh Anh đóng vai chính trong Bước Chân Vào Đời

Nhưng ngay từ khi vừa lên sóng, khán giả đã soi ra một vài chi tiết chưa ổn của Bước Chân Vào Đời. Nữ chính Thương vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải làm nhiều công việc để kiếm sống. Ban ngày, cô làm giáo viên còn buổi tối làm thêm ở quán cà phê. Dù Thương là một giáo viên giỏi hết mình với học sinh, netizen lại phát hiện cô mặc trang phục chưa đúng với yêu cầu của nghề giáo.

Quỳnh Kool bị soi trang phục chưa ổn

Trong một cảnh phim, Thương kết hợp sơ mi trắng với quần jeans. Nếu đây là đồ Thương mặc đi chơi, đi dạy gia sư thì sẽ không ai nói gì. Nhưng quần jeans bị cho là không phù hợp với trường học, là món đồ các giáo viên không mặc đi dạy chính khóa. Nếu Thương mặc quần tây, chân váy thì sẽ ổn hơn nhiều.

Còn Huỳnh Anh trong vai Minh Quân, chàng trai nhà giàu hiền lành nhút nhát cũng có chi tiết không diễn hài nhưng vẫn khiến khán giả bật cười. Minh Quân đang tìm cách làm quen với Thương, thấy cô bị hỏng xe nên cũng dắt xe đi về cùng. Để xóa tan bầu không khí bối rối, Minh Quân quyết định hát cho crush nghe.

Huỳnh Anh khiến khán giả "tụt mood" vì giọng hát

Cảnh phim tưởng như lãng mạn nhưng lại khiến khán giả lắc đầu vì giọng hát ngang phè của Huỳnh Anh. Nhiều netizen nói vui rằng Huỳnh Anh cứ khoe vẻ đẹp trai và nói chuyện bình thường là được, đừng hát thêm lần nào kẻo mất hết hình tượng mỹ nam.