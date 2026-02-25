Thật không ngờ Chương Nhược Nam và Vương An Vũ lại đẹp đôi tới mức này

Khi nhà sản xuất Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian tung ra loạt poster đầu tiên, netizen đều tấm tắc vì Chương Nhược Nam và Vương An Vũ quá đẹp đôi.

Mới đây, phim ngôn tình Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian đã chính thức công bố loạt poster đầu tiên với những khoảnh khắc siêu ngọt ngào của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ. Phim khởi quay từ tháng 2 năm ngoái, netizen đã xuýt xoa vì độ đẹp đôi của hai người trên phim trường nhưng vẫn phải ngỡ ngàng khi ngắm những bức ảnh ngập tràn hạnh phúc.

Loạt poster siêu ngọt ngào của Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian kể về Thẩm Thiên Trản, cô gái xinh đẹp hoạt bát đã gây thương nhớ cho chàng trai chuyên phục chế đồng hồ cổ tên Quý Thanh Hòa ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng chuyện tình ấy chẳng được bền lâu. Nhiều năm trôi qua, những tưởng hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau thì chẳng ngờ duyên phận đưa đẩy khiến họ buộc phải đối mặt.

Hai nhân vật chính từng chia xa rồi tái hợp

Thẩm Thiên Trản làm nhà sản xuất phim nhưng sự nghiệp lận đận, vì công việc yêu cầu mà phải hợp tác với Quý Thanh Hòa. Còn đàng trai cũng không giấu được bối rối khi phải gặp lại cô gái mình từng thương, trong một hoàn cảnh rất khác. Cả hai bên vừa phải kết nối với nhau vì công việc, vừa tìm cách né tránh đối phương vì chuyện chia tay ngày trước. Chẳng ai muốn chủ động bộc bạch chân tình của mình, và trái tim của cả hai cứ lặng lẽ chữa lành từ lúc nào không biết.

Chương Nhược Nam cùng Vương An Vũ được khen đẹp đôi

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian ghi điểm nhờ chuyện tình không phải của tổng tài bá đạo với cô gái ngây thơ. Cả Thẩm Thiên Trản lẫn Quý Thanh Hòa đều là hai người bình thường, chăm chỉ làm việc, cố gắng hết mình để có được một cuộc sống ổn định. Họ đối mặt với nhiều khó khăn, cùng nhau động viên, cùng làm chỗ dựa cho nhau, cùng vun vén cho tình cảm.

Chương Nhược Nam với vẻ đẹp trong trẻo đúng chất “bạch nguyệt quang”, Vương An Vũ lại có gương mặt thư sinh với ánh nhìn dịu dàng được khen là rất hợp vai, như “xé truyện bước ra”. Giờ thì netizen chỉ chờ ngày Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian lên sóng.