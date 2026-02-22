Vì sao cư dân mạng thấy bất ổn với dự án phim cổ trang mới của Dương Dương?

HHTO - Dự án mới của mỹ nam Dương Dương vừa mới khởi động, khán giả đã nhìn ngay ra một điều bất ổn.

Kỳ nghỉ Tết còn chưa kết thúc, Dương Dương đã xác nhận đóng chính trong phim cổ trang Không Nhường Giang Sơn. Sau phim Phàm Nhân Tu Tiên được khen là có tiến bộ về diễn xuất, có nỗ lực về các cảnh hành động thì Dương Dương thêm tự tin với phim cổ trang nên đã sẵn sàng làm nam chủ ở Không Nhường Giang Sơn.

Dương Dương trong phim Phàm Nhân Tu Tiên.

Chàng mỹ nam đóng vai Lý Sất xuất thân là trẻ mồ côi, được sư phụ nhận nuôi, từ đó phiêu bạt khắp giang hồ. Luôn đối mặt với dòng đời đầy hỗn loạn bon chen nhưng Lý Sất vẫn giữ được chính trực, đứng về lẽ phải. Nhờ thông minh, bản lĩnh, ứng xử khéo léo mà Lý Sất trở thành thân tín của Hạ Hầu Trác, con trai Võ Thân Vương và bắt đầu trải qua cuộc chiến quyền lực chốn cung đình. Lý Sất ngày càng được Võ Thân Vương trọng dụng khi liên tục lập công lớn, phá được nhiều âm mưu và cũng trở thành mục tiêu trừ khử của nhiều phe phái. Rồi chiến tranh nổ ra, Lý Sất đã ra chiến trường dẹp loạn và bước lên ngôi Hoàng đế.

Khán giả hy vọng Dương Dương sẽ có vai diễn bứt phá.

Nhiều khán giả chúc mừng Dương Dương đã có thêm một vai diễn đáng kỳ vọng trong một dự án đầu tư lớn, nhất là trong thời kỳ phim Hoa ngữ rơi vào chìm lắng, số lượng phim khởi quay giảm xuống, nhiều diễn viên than thở không có phim để đóng.

Nhưng nhìn vào ê-kíp thì cư dân mạng lại thấy điều bất ổn bởi Không Nhường Giang Sơn có tới 3 đạo diễn và 2 biên kịch. Chi tiết này khiến netizen lo ngại phim sẽ bị chia năm xẻ bảy, mỗi người phụ trách một phần khiến mạch phim không được liền mạch, phong cách không thống nhất. Bản thân Dương Dương cũng sẽ gặp khó khăn khi một vai diễn có tới 3 đạo diễn tham gia chỉ đạo.