Bác nông dân đào được củ khoai hình bàn tay: Là hiện tượng gì, vì sao xảy ra?

HHTO - Một bác nông dân ở Trung Quốc đào được củ khoai giống hệt một cánh tay với bàn tay, các ngón tay và thậm chí có phần giống cả móng tay! Củ khoai có hình dáng kỳ lạ này khiến cư dân mạng ở Trung Quốc xôn xao bàn tán. Vậy đây là hiện tượng gì?

Nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc đang xôn xao về việc một bác nông dân lớn tuổi ở Yết Dương (tỉnh Quảng Đông) đào được củ khoai giống hệt cánh tay người, với phần bàn tay, các ngón tay và cả móng tay - tỷ lệ cũng rất chuẩn. Những hình ảnh về củ khoai lạ nhanh chóng được nhiều người chú ý, chia sẻ, nhiều người tò mò và cũng không ít người thấy hơi… rùng mình.

Nguồn: Ying Tang.

Theo trang Shanghai Daily, bác nông dân đào được củ khoai này ngay ở ruộng của gia đình. Một số cư dân mạng bình luận rằng có lẽ khi đào ở ruộng và mới nhìn thấy củ khoai này thì chắc bác nông dân cũng… giật mình.

Nhưng theo các trang web về khoa học và nông nghiệp thì đây không phải hiện tượng mang tính “tâm linh” gì cả.

Cụ thể, khoai và một số loại củ khác thực chất là phần rễ phát triển phình to để tích trữ dinh dưỡng. Trong quá trình phát triển, nếu rễ gặp vật cản như đá, đất cứng hoặc bị tác động bởi côn trùng, chúng có thể phân nhánh hoặc biến dạng.

Chính sự phân nhánh và biến dạng này khiến một số củ không có hình tròn hoặc dài theo kiểu thông thường mà tách thành những “nhánh” nhỏ và/ hoặc uốn cong, tạo ra hình thù đặc biệt. Các nhánh cũng có thể phát triển không đều, từ đó tình cờ khiến tổng thể trông giống các bộ phận cơ thể như bàn tay, bàn chân hoặc thậm chí là hình người.

Một củ cải có hình dáng kỳ lạ, trông như một nhân vật hoạt hình đang chạy đi. Ảnh: Dehama/ Bored Panda/ Mail Online.

Ngoài ra, hiện tượng đáng nói đến nữa là “ảo giác hình ảnh” hay “ảo giác khuôn mặt”. Theo đó, bộ não của con người có xu hướng nhận diện các hình dạng quen thuộc (khuôn mặt người, động vật…) ở những vật thể ngẫu nhiên như đám mây, vết mực… Như trường hợp củ khoai ở trên, người nhìn sẽ nhanh chóng thấy nó giống y hệt một cánh tay.

Còn hiện nay, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy những loại củ có hình lạ mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt gì. Chúng chỉ là kết quả của điều kiện đất đai và quá trình phát triển tự nhiên của cây, và thường thì chúng có giá trị dinh dưỡng như những củ bình thường khác.

Mà trong một số trường hợp, chúng còn mang lại lợi ích kinh tế cho người tìm thấy. Ví dụ, theo một số trang tin địa phương, với củ khoai hình bàn tay ở trên, có người đã đề nghị mua với giá 8.000 tệ (khoảng 30 triệu đồng) nhưng bác nông dân chưa quyết định bán.