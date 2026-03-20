Nam sinh IT sở hữu GPA 4.0 đam mê cosplay, chăm gym và làm thiện nguyện

HHTO - Nguyễn Hùng Thịnh (sinh viên ngành CNTT Đại học Cần Thơ) gây ấn tượng khi đạt GPA 4.0 nhưng vẫn có đủ thời gian cho gym, tình nguyện và sở thích cosplay - phát triển bản thân toàn diện.

Chinh phục điểm số và "trạm sạc" mang tên thể thao

Trong suy nghĩ của nhiều người, sinh viên Công nghệ thông tin thường gắn liền với cả ngày ngồi trước màn hình, những dòng code dài và nhịp sống có phần "khép kín". Vì thế câu chuyện của Nguyễn Hùng Thịnh hẳn sẽ khiến bạn bất ngờ.

Nguyễn Hùng Thịnh, sinh viên năm 4 ngành CNTT, Đại học Cần Thơ.

Đạt GPA 4.0 và có tên trong danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2024 - 2025, nam sinh viên không chỉ "đóng khung" mình trong việc học. Ngược lại, Thịnh duy trì một nhịp sống cân bằng giữa việc học, tập luyện thể thao, hoạt động xã hội và theo đuổi sở thích, đam mê.

Thịnh chia sẻ, để giữ được kết quả học tập ổn định, nam sinh viên không chỉ dựa vào kiến thức trên lớp mà còn chủ động tìm hiểu thêm tài liệu trên internet. "Chỉ học trên lớp thì chưa đủ, mình thường tự học thêm để hiểu sâu hơn, nhờ vậy cũng tự tin hơn khi làm bài", Thịnh bật mí.

Đến phòng tập là cách mà nam sinh viên "sạc pin" cho bản thân.

Lịch học của một sinh viên năm cuối không hề nhẹ nhưng Thịnh vẫn giữ thói quen tập gym đều đặn. Không có khung giờ cố định, nam sinh viên linh hoạt sắp xếp thời gian: Hôm học cả ngày thì tranh thủ tập vào buổi trưa, hôm học chiều thì dậy sớm hơn để ra phòng tập.

Với Thịnh, gym không chỉ là sở thích mà còn là một cách để "sạc" năng lượng. "Có những lúc stress vì bài vở hay cuộc sống, chỉ cần đến phòng gym là mình thấy đầu óc thoải mái hơn hẳn", Thịnh chia sẻ. Việc vận động đều đặn cũng giúp nam sinh viên duy trì thể trạng tốt, từ đó giữ được sự tập trung trong học tập.

Đa dạng hóa trải nghiệm để làm mới chính mình

Không dừng lại ở đó, Thịnh còn tham gia các hoạt động tình nguyện và công tác xã hội tại trường. Những trải nghiệm này, theo nam sinh viên, giúp mở rộng góc nhìn và khiến cuộc sống sinh viên "có nhiều màu sắc hơn" thay vì chỉ xoay quanh việc học.

Gần đây, Thịnh còn khiến bạn bè bất ngờ khi thử sức với một bộ ảnh cosplay nhân vật Zoro - một hình tượng quen thuộc trong cộng đồng yêu thích anime. Không quá cầu kỳ về trang phục nhưng nam sinh viên dành thời gian nghiên cứu kỹ các tạo hình, thần thái để có thể thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn.

Lần đầu trải nghiệm cosplay của Hùng Thịnh tại Hội trại Văn hoá thanh niên trường CNTT & TT, Đại học Cần Thơ

"Zoro là nhân vật mình rất thích, vì mạnh mẽ và bản lĩnh. Đây cũng là hình mẫu mà mình hướng tới. Hơn nữa, đây là gợi ý từ một "người đặc biệt" nên mình càng có động lực để làm", Thịnh chia sẻ.

Góc nhìn của Thịnh cũng gợi ra một cách hiểu khác về sinh viên IT - những người thường xuyên làm việc với máy tính nhưng không vì thế mà giới hạn mình. Theo nam sinh viên, việc tiếp xúc nhiều với máy tính không đồng nghĩa với việc cuộc sống chỉ xoay quanh nó. "Mỗi người đều có sở thích riêng, chỉ là cách thể hiện khác nhau nên đôi khi bị hiểu lầm là khô khan", Thịnh nói. Với Thịnh, điều quan trọng là chủ động bước ra khỏi vùng an toàn và tham gia nhiều hoạt động để phát triển bản thân toàn diện.

Cách nam sinh viên lựa chọn cân bằng giữa việc học và sở thích cá nhân mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng, gần gũi. Một lịch học dày, những buổi tập gym tranh thủ, vài dự án tình nguyện và một lần thử sức với cosplay - tất cả ghép lại thành một phiên bản rất "đời" của sinh viên.