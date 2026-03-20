Nắng nóng năm 2026 dự báo đến sớm, gay gắt hơn trung bình nhiều năm

HHTO - Năm 2026, nắng nóng tại Việt Nam được dự báo xuất hiện sớm hơn so với quy luật nhiều năm, với cường độ mạnh và kéo dài hơn. Diễn biến này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, ngay từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, khu vực Nam Bộ đã bắt đầu xuất hiện các đợt nắng nóng cục bộ. So với trung bình nhiều năm, thời điểm này sớm hơn khoảng vài tuần.

Từ tháng 4, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ. Đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5, hiện tượng này sẽ lan rộng ra Bắc Bộ, đánh dấu giai đoạn nắng nóng trên diện rộng.

Đáng chú ý, cao điểm nắng nóng trong năm nay được dự báo tập trung từ tháng 6 đến tháng 8, với mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiều khu vực có thể ghi nhận nền nhiệt cao kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Nguyên nhân chính của tình trạng này được xác định là do sự biến động của hiện tượng ENSO. Hiện ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu và có xu hướng chuyển dần sang pha trung tính, thậm chí nghiêng về El Nino trong thời gian tới. Khi chuyển sang pha nóng, nhiệt độ toàn cầu có xu hướng tăng, kéo theo các đợt nắng nóng xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn.

Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu cũng khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng rõ rệt. Nắng nóng không chỉ đến sớm mà còn có xu hướng kéo dài, gia tăng mức độ khắc nghiệt.

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng gay gắt có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, nguy cơ cháy rừng tăng cao, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, trong thời kỳ chuyển mùa, thời tiết còn tiềm ẩn các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét và mưa lớn cục bộ, gây khó khăn cho đời sống và sản xuất.

Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến hết tháng 8, sau đó giảm dần từ tháng 9. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng muộn với cường độ bất thường.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi dự báo, thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng và bảo vệ sức khỏe, đồng thời có kế hoạch sử dụng nước và điện hợp lý để giảm thiểu rủi ro.