Bản Dance "ngang ngược" của BLACKPINK đạt 1 tỷ view, YG không chụp nổi màn hình nữa rồi!

HHT - Video dance performance của ca khúc "How You Like That" chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, giúp BLACKPINK là nhóm nhạc K-Pop đầu tiên đạt được thành tích khủng này.

Ngày 7/2, video dance performance How You Like That của BLACKPINK chính thức đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Bản dance đặc biệt này được phát hành vào ngày 6/7/2020 và mất khoảng 581 ngày để chạm cột mốc nói trên.

Như vậy, BLACKPINK đã bỏ túi tổng cộng 6 video đạt 1 tỷ lượt xem và đây cũng là dance performance K-Pop đầu tiên chạm đến cột mốc này. Mặc dù chỉ là bản dance được đầu tư đơn giản từ trang phục tới hậu kì, thế nhưng, chiếc video này chỉ kém MV chính chưa tới 50 triệu lượt xem. Chính vì điều đó mà nhiều fan đùa và gọi đây là "bản dance ngang ngược".

Không chỉ fan mà có lẽ chính YG cũng không ngờ 1 video dance performance lại có thể đạt được cột mốc này nhanh đến vậy. Thông thường, với các poster chúc mừng MV đạt cột mốc lượt xem mới, thiết kế của công ty sẽ chọn ảnh nhóm đã chụp trong quá trình quảng bá MV, cũng như sản phẩm chính. Tuy nhiên, với video dance performance của How You Like That, đội ngũ thiết kế của YG đã sử dụng hầu hết ảnh chụp màn hình từ video để làm poster nhằm phân biệt video này với MV chính.

Vì là video vũ đạo, BLACKPINK di chuyển nhiều nên thiết kế khó có thể chụp được nhiều khoảnh khắc đẹp của cả 4 thành viên. Sau 9 lần cố công chụp lại những khoảnh khắc xuất sắc nhất để thiết kế poster thì lần thứ 10 này, có lẽ đội ngũ designer của YG đã không thể chụp màn hình nổi. Vì vậy, poster chúc mừng lần này của công ty được thiết kế tối giản với dòng chữ "1 Billion Views" nổi bật.

Dance performance của How You Like That vẫn tăng đều hơn 1 triệu lượt xem mỗi ngày. Nhiều người hâm mộ dự đoán, "bản dance ngang ngược" nhất K-Pop này sẽ sớm vượt mặt MV chính thức sớm mà thôi!