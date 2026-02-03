Du Xuân sớm tại Phố Ông Đồ 2026: Dàn "chiến mã" thi nhau chiếm spotlight

Ngay từ chiều Chủ nhật, không khí tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Quận 1, TP.HCM) đã rộn ràng khi dòng người xúng xính áo dài đổ về "xông đất" Phố Ông Đồ 2026. Dù chưa đến giờ khai mạc chính thức, các góc check-in đã tấp nập các du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của Lễ hội Tết Việt 2026.
Điểm nhấn thị giác năm nay là sự xuất hiện của các cụm tiểu cảnh linh vật Ngựa được quy hoạch theo chủ đề rõ rệt. Nếu khu vực bên phải sân khấu là "Khai Xuân Hỷ Lực" với chú bạch mã tung vó đầy năng lượng, thì đối xứng bên trái là cụm "Khai Xuân Tài Lực" sung túc với đại gia đình gồm 5 chú ngựa lớn và 1 chú ngựa bé quây quần.
Đặc biệt, với thiết kế mang tính độc đáo, hai khu vực tiểu cảnh dưới đây được dự đoán sẽ là tâm điểm thu hút teen TP.HCM đến "check-in". Đó là "Khai Xuân Trí Lực" được cách điệu từ bàn cờ vua với quân Mã hiện đại, và "Khai Xuân Mãnh Lực" - nơi chú ngựa vàng kim được bao quanh bởi những khóm tre vàng, gợi liên tưởng thú vị đến hình tượng "ngựa sắt" trong truyền thuyết Thánh Gióng.
Không chỉ có các background "sống ảo", các hoạt động trải nghiệm văn hóa cũng được làm mới. Khu vực làng nghề truyền thống tấp nập du khách vây quanh các nghệ nhân nặn tò he hay trang trí nón lá với hình tượng ngựa cách điệu. Đây là sự cộng hưởng tinh tế giữa chủ đề "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay" mà ban tổ chức hướng đến.
Bạn Diệp Hân (sinh năm 2K7) chia sẻ nhanh sau khi tác nghiệp một bộ ảnh sớm: "Mình vừa đi xem kịch về ghé qua luôn. Năm nay không gian thoáng, các góc chụp như bàn cờ hay rừng tre nhìn rất nghệ, rộng rãi nên mình rất ưng".
Lễ hội sẽ kéo dài từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), hứa hẹn là tọa độ du Xuân không thể bỏ qua của giới trẻ TP.HCM trong những ngày tới.