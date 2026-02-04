Bàn tay "độc lạ" của HIEUTHUHAI gây chú ý, được so sánh với Naruto - Gojo

Vừa qua, HIEUTHUHAI đã gây chú ý với bộ ảnh mới cùng tạp chí L'OFFICIEL, nơi nam rapper diện bộ trang sức đắt giá đến từ thương hiệu BVLGARI. Thế nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả chính là một bức ảnh mà trong đó, HIEUTHUHAI dùng bàn tay của mình để tạo bóng đặc sắc trên tường. Từ đây, chủ đề về bàn tay của anh chàng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bàn tay điệu nghệ của HIEUTHUHAI trở thành đề tài bàn tán.

Theo chia sẻ từ cộng đồng FC SUNDAYs, đây không phải lần đầu tiên mà đôi bàn tay của HIEUTHUHAI gây sốt trên mạng. Anh chàng đã từng có những khoảnh khắc "biến hóa" tay của mình theo cách không ai ngờ, vừa độc lạ vừa khéo léo. Dù là trổ tài trên chương trình 2 Ngày 1 Đêm hay chỉ là khoảnh khắc vô thức ngoài đời, HIEUTHUHAI luôn biết cách gây ấn tượng với mọi người bằng bàn tay dẻo dai, "độc lạ" của mình.

Những khoảnh khắc bàn tay "độc lạ" của HIEUTHUHAI.

Bên cạnh đó, bức ảnh tạo bóng đen bằng bàn tay của HIEUTHUHAI trong bộ ảnh tạp chí cũng truyền cảm hứng cho nhiều cư dân mạng thử sức. Có người còn liên tưởng kỹ thuật của anh chàng với "thủ ấn" của các nhân vật phim ảnh nổi tiếng như Naruto, Gojo hay Doctor Strange.

HIEUTHUHAI cũng biết làm "thủ ấn" như Doctor Strange, Naruto...?

Trong dịp đầu năm 2026, HIEUTHUHAI có những thành tựu nổi bật dù cho anh chưa trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh vừa qua, anh chàng đã bày tỏ sự bất ngờ khi nhận được 1 cúp cho hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích nhất với Nước Mắt Cá Sấu. Lên sân khấu nhận giải, nam rapper khiến SUNDAYs "đứng ngồi không yên" khi úp mở về những dự án mới sắp ra mắt trong năm nay. Ngoài ra, nhiều người còn dự đoán rằng HIEUTHUHAI sẽ góp mặt trong phim Tết của Trường Giang là Nhà Ba Tôi Một Phòng với một vai đặc biệt nào đó.