Sao Việt bắt trend “nghệ sĩ Tết này vất vả”: RHYDER gây chú ý với lịch trình lạ

Cận kề Tết Nguyên đán, bên cạnh không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày, lịch trình hoạt động của các nghệ sĩ cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Theo thông lệ, việc nghệ sĩ chia sẻ kế hoạch hoạt động trong tháng không phải là điều xa lạ. Tuy nhiên, trong bối cảnh cận Tết, những lịch trình được công bố lần này lại mang màu sắc khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào show diễn, ghi hình hay các dự án chuyên môn, nhiều nghệ sĩ đã đưa cả lịch... sinh hoạt đời thường của ngày Tết vào lịch trình, khiến tổng thể trở nên "dày đặc" từ đầu đến cuối tháng.

Không chỉ dày đặc về thời gian, các lịch trình này còn có nhiều điểm tương đồng.

Một trong những gương mặt khởi xướng trào lưu này là RHYDER. Nam rapper gây chú ý khi đăng tải lịch trình tháng 2 với mật độ dày, trải dài xuyên suốt từ đầu tháng đến sau Tết. Thoạt nhìn, không ít khán giả cho rằng RHYDER sẽ làm việc liên tục trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, khi theo dõi kỹ nội dung từng hạng mục, có thể thấy bên cạnh các hoạt động công việc, nam ca sĩ còn liệt kê nhiều sinh hoạt quen thuộc của ngày Tết như... tổng vệ sinh, nhận lì xì, countdown Giao thừa hay dành thời gian cho gia đình.

Lịch trình biểu diễn hóa "thời khóa biểu" mùa Tết của RHYDER.

Hưởng ứng trào lưu, người hâm mộ của HURRYKNG cũng đăng tải lịch trình tháng 2 của nam rapper với nhiều chi tiết đáng chú ý. Bên cạnh các hoạt động cá nhân, lịch trình của HURRYKNG nổi bật với những hạng mục liên quan đến chăm sóc sức khỏe như tập gym, duy trì thói quen sinh hoạt sau kỳ nghỉ Tết. Ngoài ra, việc dành thời gian chăm sóc thú cưng cũng được ghi rõ.

HURRYKNG cùng lịch trình "tẻn tẻn" đậm chất bản thân.

Cùng thời điểm, Dương Domic﻿ cũng chia sẻ lịch trình tháng 2 với nội dung tương tự.

Dàn thí sinh bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng như Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan,... cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi đồng loạt xuất hiện trong "trào lưu" này. Dù mỗi người theo đuổi định hướng và dự án cá nhân khác nhau sau chương trình, các lịch trình được chia sẻ vẫn cho thấy những điểm tương đồng đáng chú ý trong ba ngày đầu năm mới.

Sự trùng hợp này khiến nhiều khán giả gọi vui là họ được "cheap moment" cùng nghệ sĩ vì cũng có hoạt động tương tự trong ngày Tết.

Không chỉ là câu chuyện riêng của từng cá nhân, trào lưu này cho thấy một điểm chung trong cách các nghệ sĩ trẻ kết nối với khán giả. Dù đang trong giai đoạn hoạt động sôi nổi và theo đuổi các dự án riêng, các nghệ sĩ vẫn thể hiện hình ảnh gần gũi, đời thường thông qua những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt ngày Tết.