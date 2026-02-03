Phim “Đồng Hồ Đếm Ngược” của Thanh Sơn mới phát sóng được 2 tập đã gây tranh cãi

Đồng Hồ Đếm Ngược có quá nhiều lý do để được khán giả quan tâm chú ý. Lần đầu tiên phim giờ vàng VTV có chủ đề siêu nhiên, với một chàng trai có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác, lại còn biết nói chuyện với cún cưng. Đây cũng là phim mở hàng cho dòng phim ngắn chất lượng cao của VTV, vì số tập ít hơn nên nội dung cũng kịch tính, mạch phim dồn dập hơn.

Đồng Hồ Đếm Ngược là phim siêu nhiên đầu tiên của VTV

Thế nhưng ngay từ 2 tập đầu tiên, Đồng Hồ Đếm Ngược đã gây tranh cãi. Ở tập 1, khán giả phàn nàn rằng Thành và Minh Anh có quá nhiều cảnh tình cảm. Biết rằng hai người là cặp đôi hạnh phúc, nhưng vẫn không cần thiết phải hôn nhau nhiều đến vậy trong phim truyền hình chiếu giờ vàng.

Khán giả phàn nàn vì tập 1 có quá nhiều cảnh tình cảm

Đến tập 2, cư dân mạng càng bức xúc trước tình tiết Thành mất cơ hội lớn trong sự nghiệp, rỗng túi trong khi bạn gái cần một khoản lớn đi xin việc, nhà trọ cũng đến hạn phải nộp tiền thuê… nên anh phải chấp nhận làm mọi việc để kiếm tiền càng nhanh càng tốt. Thành chấp nhận đi làm ở quán bar và chẳng ngờ lại bị 3 khách hàng giàu có quấy rối công khai. Thành ê chề, cay đắng, muốn từ chối nhưng lại không thể bỏ qua những tờ tiền mà các phú bà giở ra trước mặt mình. Để rồi khi về nhà trọ, anh chỉ biết khóc vì tủi hổ, vì không ngờ có ngày mình phải đánh đổi lòng tự trọng như thế này.

Thành phải làm nhiều việc để kiếm sống

Lẽ ra đây là chi tiết đắt giá cho thấy Thành đang bị đẩy vào đường cùng, phải gạt bỏ cái tôi để có tiền nhưng khán giả chỉ thấy mọi thứ gượng ép, sống sượng. Cảnh ba phú bà lao vào lột áo Thành, đề nghị anh nhảy cho họ xem không được đầu tư đẹp về góc quay, không được chăm chút về diễn biến cũng như lời thoại để thấy được rõ hơn biến đổi tâm lý của Thành. Kết quả là khán giả chỉ thấy một phân đoạn thiếu tinh tế nên mọi người mới lên tiếng phàn nàn, chỉ trích chi tiết này.

Hy vọng ở những tập tiếp theo, Đồng Hồ Đếm Ngược sẽ ổn hơn, để netizen không thất vọng vì bộ phim siêu nhiên đầu tiên của VTV.