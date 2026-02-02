Đôi bạn Phúc Nguyên - Lâm Anh UPRIZE được yêu mến bởi loạt tương tác đáng yêu

Bước ra từ chương trình sống còn Tân Binh Toàn Năng, UPRIZE ghi điểm với khán giả không chỉ nhờ ngoại hình và tài năng, mà còn bởi sự gắn bó giữa các nghệ sĩ trẻ. Bảy thành viên đã đồng hành cùng nhau từ Project 100% đến chặng chính thức của Tân Binh Toàn Năng, đủ để tạo nên độ ăn ý, thấu hiểu và thân thiết như một gia đình.

Trong số đó, bộ đôi đồng niên 2K5 Phúc Nguyên - Lâm Anh đặc biệt chiếm được cảm tình của người xem. Hình ảnh "trai Nhạc viện - trai Bách Khoa" đứng cạnh nhau luôn khiến khán giả không khỏi "rung rinh".

Ngoại hình "10 điểm không nhưng" của hai tân binh. Ảnh: @emnguyenbeemnguyen

Cả hai có điểm chung là ngoại hình "sáng trưng", phong độ ổn định và thường xuyên góp mặt trong top bình chọn. Mỗi lần xuất hiện chung khung hình, Phúc Nguyên và Lâm Anh lại mang đến loạt tương tác tự nhiên, đáng yêu khiến người xem "lụy tim". Nếu Phúc Nguyên được nhớ đến với hình ảnh "bé cưng", nhẹ nhàng thì Lâm Anh lại gây ấn tượng bởi năng lượng "tẻn tẻn" hài hước.

Hai cá tính tưởng như đối lập ấy lại trở thành mảnh ghép bù trừ hoàn hảo cho nhau. Bằng tuổi, cùng là "em út" trong đội hình, Phúc Nguyên và Lâm Anh nhanh chóng tìm được sự đồng điệu. Cả hai đã có quãng thời gian làm việc ăn ý từ Project 100% trong team NSX Toàn Năng SOOBIN cho đến Tân Binh Toàn Năng giai đoạn chính thức, cùng nhau đi qua nhiều sân khấu đáng nhớ như VAR, Úm Ba La, Có Đôi Điều… và cuối cùng là cùng debut ở những vị trí đầy thuyết phục.

Phúc Nguyên chia sẻ Lâm Anh từng rủ mình "đeo kính cho ngầu" khi gặp khán giả. Nguồn: @emnguyenbeemnguyen

Dù chỉ cách nhau vài tháng tuổi, Lâm Anh thỉnh thoảng vẫn "bắt nạt" Phúc Nguyên bằng cách muốn bạn gọi mình là anh, kèm theo những màn "mắng yêu" đúng kiểu bạn thân. Tuy nhiên, sau những câu đùa vui ấy là sự trân trọng và quý mến mà cả hai dành cho nhau. Lâm Anh từng nhận xét Phúc Nguyên mạnh ở mảng sáng tác và đặc biệt có khả năng "xây cầu" (phần bridge) tốt.

Những tình bạn, tình đồng đội như vậy trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, nhất là với một nhóm nhạc tân binh còn non trẻ, phải sống xa nhà và tự mình đối diện với không ít áp lực.