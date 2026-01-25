Bạn trẻ nói lên "tiếng lòng", làm người tinh tế không khó với hành động nhỏ này

HHTO - Nhiều bạn trẻ nhận ra tầm quan trọng của lời cảm ơn, câu xin lỗi - những điều quen thuộc nhưng mang "trọng lượng" lớn trong các cuộc trò chuyện.

Thời gian gần đây, những chủ đề bàn về lối hành xử tinh tế, lịch sự giữa người với người ở nơi công cộng, nơi làm việc và cả khi tương tác qua mạng xã hội được nhiều netizen quan tâm. Họ cùng đưa ra những trường hợp tưởng chừng là điều hiển nhiên nhưng lại "ngó lơ" khi thực hành "học ăn, học nói, học gói, học mở".

Dưới đây là một số "tiếng lòng" từ netizen, với mong muốn sẽ chạm đến ai đó để cùng tìm ra "tiếng nói chung", tạo ra lối sống đẹp, giúp các mối quan hệ ngày càng "đi lên".

Học ăn

- Khi muốn để phần người khác ăn sau hoặc chưa đến, nên múc riêng ra trước khi ăn. Khi đi ăn cùng nhóm bạn hoặc ăn cùng nhiều người, thấy gì thì gắp nấy đừng bới lựa cái ngon. Tương tự, ăn tập thể phải để ý chia đều phần ăn cho mọi người.

- Khi được mời ăn, hãy để họ gọi món dù họ có bảo "ăn gì gọi đi" vì mình không biết họ còn nhiêu tiền.

- Luôn để kẹo trong túi vì sẽ giúp ích khi gặp người dễ hạ đường huyết, huyết áp, trẻ con đáng yêu.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Học nói

- Xin lỗi và cảm ơn, hai câu đó đừng tiết kiệm! Luôn luôn nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ hoặc mua thứ gì xong, mình luôn như vậy và thấy người ta thường thân thiện với mình sau đó lắm.

- Khi bạn tui lỡ make-up hôm đó bị "xu" hoặc bộ móng tay mới làm không được đẹp thì tui sẽ không chê xấu, thay vào đó sẽ nói "bộ này dễ thương nhưng tui nghĩ màu trắng sẽ hợp với bà hơn á, bữa sau thử xem sao".

- Học cách lắng nghe. Đừng thấy đối phương ít nói nên mình nói luôn phần họ, hãy dùng kỹ năng tương tác bằng mắt và thấu hiểu cảm xúc của đối phương, nếu ngại thì chỉ cần cho họ thấy là mình vẫn đang tập trung vào họ bằng cách đặt câu hỏi. Như việc mình có hai tai nhưng chỉ có một cái miệng vì những điều nên nghe nhiều hơn điều cần nói.

- Trước khi nói hay làm bất kỳ cái gì cũng nên nghĩ đến cảm nhận của đối phương khi mình nói/ làm điều đấy. Đừng nói "tui biết rồi", "tui xem rồi", "tui nghe rồi" khi người ta đang kể chuyện hoặc chia sẻ cái gì đó.

- Khi nhờ ai chuyện gì dù chỉ là qua vài dòng tin nhắn thì cũng hãy nhắn chữ "cảm ơn", bởi vì chỉ có 2 chữ thôi nhưng nó giá trị hơn rất nhiều lần so với việc bạn chỉ thả biểu tượng cảm xúc.

Học gói

- Chủ động dọn dẹp khi đến nhà ai đó ăn uống (đi bất kỳ đâu cũng nên thế, mình không rửa chén nấu cơm thì cũng nên phụ giúp lau bàn, dọn dẹp).

- Khi mượn sạc dự phòng, airpods thì sạc đầy trước khi trả, mượn xe máy thì đổ đầy bình xăng trước khi trả.

- Ăn ngoài quán xong thì thu gọn bát đũa, đặt gọn gàng để người phục vụ dễ bưng bê, dọn dẹp.

Học mở

- Mẹ mình từng bảo rằng vào mùa nào cũng vậy, con đừng tiếc vài ba ngàn mua mấy cái áo mưa bọc nhỏ để vào cái trong cốp, khi đi đường có ai mắc mưa mà không có áo thì mình có thể cho họ để sử dụng đỡ qua cơn mưa.

Tương tự, một bạn khác chia sẻ: "Luôn có một chai nhựa nhỏ trong cốp phòng một ngày trên đường muốn giúp một bạn nào đó hết xăng giữa đường (mình từng được giúp một lần nên sau đó mình muốn giúp vậy với người khác)".

- Nhớ đến những chi tiết nhỏ về từng người quen, nhớ sở thích của người xung quanh và dựa vào đó để mua quà khi có dịp lễ đặc biệt.

- Tập trung khi giao tiếp, họ cung cấp thông tin gì thì cố nhớ, đừng hỏi lại lần 2. Khi người ta kể một chuyện buồn cho mình nghe, chỉ nên an ủi họ chứ không nên kể lại câu chuyện buồn hơn của mình. Nói chung là làm gì cũng đặt cái tâm vào thì tự dưng thành người tinh tế ngay!

Ảnh minh họa từ Internet.

Hơn tất cả, nhiều người cho rằng sự tinh tế bắt nguồn từ lòng chân thành và sự tôn trọng dành cho đối phương. Ngoài ra, hành động tự kiểm điểm bản thân, dành một khoảng thời gian suy nghĩ lại xem những việc làm, lời nói của mình để hoàn thiện: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.