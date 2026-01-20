Gen Z "tiêu dùng thông thái": Mua những món đồ "đáng tiền", giải cứu "boss" mèo

HHTO - Bên cạnh chi tiêu cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hằng ngày, nhiều người đang hướng đến hình mẫu "người tiêu dùng thông thái" khi chi mạnh tay cho các món đồ thông minh để san sẻ một phần công việc. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ gây xúc động với việc làm nhỏ nhưng đầy nhân văn: Dành một khoản tiền "giải cứu" các bé mèo.

Giải cứu "hoàng thượng"

Nhiều bạn trẻ cho biết đã trích ra một khoản tiền để giải cứu các bé mèo từ lò mổ. Các "sen" cho biết giá để đưa "boss" về nhà dao động từ 300K đến 800K. Tuy nhiên, đây chưa phải là hóa đơn cuối cùng do có trường hợp phải chi thêm cho các phát sinh như khám bệnh, mua đồ ăn, đồ dùng riêng cho mèo. Dẫu vậy, họ cho cái giá của cho đi và nhận lại là xứng đáng vì họ không chỉ nhận niềm vui khi làm một hành động nhân văn mà "lãi" một người "bạn thân".

Những bé mèo từ lò mổ may mắn tìm được chủ mới, được cưng chiều hết mực. - Ảnh: Threads @_linha._, @_____phanhbeti, @emfishneee

"Chiếc mèo bạn tui chuộc từ lò mổ về, đưa cho tui mang về nuôi tiền vía 20K và 2,8 triệu viện phí chữa bệnh gan cho cháu. Hồi ý lúc thấy đơn viện phí cũng đứt ruột lắm, nhưng rồi tui có một con mèo ngốc quấn người và hiểu chuyện vô cùng luôn ý", "Vía 800 cá, ngày 3 cữ pate 1 cữ sữa 1 thìa hạt Royal Canin và không biết bao lần giặt chăn dọn nhà do tè và đi bậy. Nhưng là khoản đầu tư vui vẻ nhất 2025",... - các bạn trẻ chia sẻ nỗi niềm khi nhận nuôi mèo.

Nâng cấp và "tự thưởng" cho bản thân

Một bạn trẻ chia sẻ: "Chi phí cho học hành và thiết lập mối quan hệ, thực sự đến thời điểm này thì mình mới thấm, nó đáng giá từng xu luôn ấy". Quan điểm này "đánh trúng tâm lý" của nhiều bạn trẻ bởi cuộc sống, công việc đang diễn ra theo xu hướng hội nhập toàn cầu hóa, nếu ngừng học tập sẽ dễ rơi vào trạng thái thụt lùi so với người khác, thậm chí bị "đào thải".

Bên cạnh "nâng cấp" tri thức chuyên môn, việc học thêm các kỹ năng sinh tồn, tham gia các lớp rèn luyện sức khỏe cũng được nhiều người chú trọng. Nhiều bạn trẻ lan tỏa những khóa học bổ ích: "Khoá học sơ cấp cấp cứu - dù không mong có ngày sẽ dùng đến những kiến thức đã học nhưng vẫn thấy đáng từng cắc một", "Chi cho khoá học về dinh dưỡng và diện chẩn liệu pháp giúp mình từ một người xoang và dị ứng phản vệ mãn tính đã ổn hơn rất nhiều", "Đăng ký tập yoga. Đi tập thấy người khỏe khoắn hơn hẳn và tự tin mặc những bộ đồ mình yêu thích",...

Thể lực và sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm. - Ảnh minh họa từ Internet.

Ngoài ra, nhiều netizen thích thú khi tự thưởng cho bản thân những đêm "đu concert", "đu idol". Thêm vào đó, những chuyến đi du lịch, đặt chân đến trải nghiệm văn hóa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những địa danh nổi tiếng như Hà Giang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế,... hay "xuất ngoại" đến những đất nước xinh đẹp trên thế giới cũng nằm trong "chiếc bánh kem thành tựu" của nhiều người.

Nhiều bạn trẻ tiết kiệm để đi khám phá những vùng đất mới. - Ảnh minh họa từ Internet.

Đồ dùng gia đình

Nhiều "nhà nội trợ thông thái" mách nhau nên dành một khoản tiền để "tậu người máy" - những món đồ công nghệ thông minh giúp san sẻ công việc gia đình như máy hút bụi, máy lọc nước, máy nước nóng lạnh, máy lọc không khí,... Ngoài ra, các món đồ hỗ trợ sức khỏe như ghế mát-xa, ghế công thái học hay sản phẩm công nghệ, điện tử như máy ảnh, điện thoại, laptop, tai nghe cũng được mọi người ưu tiên "chấm" theo tiêu chí phù hợp túi tiền, vừa đáp ứng nhu cầu vừa mang lại trải nghiệm tốt.