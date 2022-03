Bảo An tuổi 16: Hành trình thoát mác "ca sĩ nhí" luôn có mẹ kề vai sát cánh

Ngoài loạt thành tích tại các cuộc thi âm nhạc nhí, những sản phẩm âm nhạc của Bảo An khi mới bước vào con đường nghệ thuật đều sở hữu lượt xem cực khủng. Điển hình như MV Xúc Xắc Xúc Xẻ đã vượt mốc 400 triệu lượt xem. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật ấy, Bảo An luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình và nhất là mẹ. Bên cạnh đó, mẹ Bảo An vẫn khá nghiêm khắc để định hướng cho nữ ca sĩ phát triển theo chiều hướng tích cực.

“Bảo An thực sự cảm thấy rất may mắn khi có mẹ luôn “kề vai sát cánh” trong từng dự án lớn nhỏ cũng như hành trình khám phá bản thân. Có mẹ ở bên, Bảo An được "bơm" thêm sự tự tin để dấn thân trong nhiều lĩnh vực, vì mình biết sẽ luôn có người thấu hiểu, tôn trọng và tin tưởng con đường riêng của mình” - Bảo An chia sẻ.

Với Bảo An, danh xưng “ca sĩ nhí” chính là niềm hạnh phúc, đồng thời thúc đẩy nữ ca sĩ không ngừng phát triển bản thân. Ở tuổi 16, Bảo An ngày càng ra dáng thiếu nữ, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo, xinh đẹp hơn.

Song, dù có nhiều thay đổi về hình ảnh để phù hợp với độ tuổi teen, Bảo An vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, cởi mở. Cũng như các bạn đồng trang lứa, Bảo An yêu thích các nghệ sĩ K-Pop tài năng, xinh đẹp và có gu thời trang năng động, trẻ trung. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận mình là một “mọt phim" Hàn chính hiệu và rất mê ăn vặt.

“Mọi người thường gọi Bảo An là hot TikToker thay vì ca sĩ, nhưng cách gọi nào Bảo An cũng thích hết. Bảo An không lo sợ bị quên là ca sĩ, vì bên cạnh các clip bắt trend, Bảo An cũng thường chia sẻ, cập nhật những hoạt động âm nhạc, MV” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Là một nghệ sĩ thế hệ Z, Bảo An luôn mang đến cho công chúng nhiều màu sắc khác của bản thân. Cô nàng cũng trau dồi kỹ năng tự sáng tác và chơi nhạc cụ - một đặc trưng của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nữ ca sĩ cũng được các thầy, các tiền bối như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận... đánh giá cao và hỗ trợ hết mình trong quá trình tập sáng tác.

Bảo An tâm sự, cô nàng gần như phải học hát lại từ đầu vì chất giọng có nhiều thay đổi khi bước sang giai đoạn dậy thì. Vì thế, để giữ được chất giọng cao, sáng như từ trước đến nay, Bảo An dành phần lớn thời gian để tập luyện cùng nhạc sĩ Đức Trí. Nữ ca sĩ được luyện hát ở nhiều dòng nhạc khác nhau cũng như sử dụng thành thục các kỹ thuật thanh nhạc.

Bên cạnh âm nhạc, Bảo An tham gia diễn xuất trong loạt dự án phim như: Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Ở Đây Có Nắng, phim truyền hình Nhà Chung, Gia Đình Hạnh Phúc... Bảo An còn đảm nhận vai trò MC của một số chương trình lớn như A Bạn Đây Rồi, Đồ Rê Mí...

Chia sẻ về các dự định trong tương lai, Bảo An cho biết nữ ca sĩ sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới do chính mình sáng tác vào tháng 6. Khán giả sẽ sớm gặp lại một Bảo An của tuổi 16 nữ tính, trưởng thành nhưng không kém phần năng động, trẻ trung.