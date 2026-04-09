Bao giờ Hà Nội hết nắng nóng? Khi nào sẽ giảm nhiệt và xuống mức bao nhiêu?

HHTO - Nắng nóng vẫn đang duy trì, ban ngày ở Hà Nội nóng nực, oi bí. Dự báo bao giờ đợt nắng nóng này kết thúc và khi đó, Hà Nội có giảm nhiệt độ nhiều không?

Trong đợt nắng nóng này, mặc dù ở Hà Nội chưa có nhiều thời điểm nắng gắt chói chang nhưng trời rất oi nóng, bí bức. Trưa và chiều nay, 9/4, nhiệt độ cảm nhận vẫn lên mức 40 - 41oC, tức là cũng chẳng khác gì hôm qua và hôm kia.

Mà dự báo ngày mai cũng vẫn chẳng khác gì, vì đây là đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài. Thậm chí, trong cuối tuần này Hà Nội có thể còn nóng hơn, nhiệt độ cảm nhận dự báo lên tới 43 - 44oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 9/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Vậy đợt nắng nóng này bao giờ mới kết thúc?

Dự báo khoảng sau ngày 13/4, nắng nóng bắt đầu giảm ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Gọi là giảm, thậm chí Hà Nội có thể thoát ngưỡng nắng nóng (là ngưỡng nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày 35oC, khi nhiệt độ cao nhất xuống dưới mức này thì không gọi là nắng nóng nữa), nhưng nhiệt độ cảm nhận vẫn cao nên về cảm giác thì thay đổi ít.

Nắng nóng kéo dài khiến bất kỳ ai phải ra ngoài vào buổi trưa, chiều cũng dễ mệt mỏi. Ảnh: TPO.

Phải từ khoảng ngày 16 - 17/4, dự báo Hà Nội mới giảm nhiệt nhiều hơn, nắng nóng kết thúc một cách rõ rệt hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể ở mức 32 - 33oC, nhiệt độ cảm nhận khoảng 35 - 36oC, là đỡ hơn nhiều so với mấy hôm nay.

Đây là dự báo xa hơn một tuần nên có thể còn thay đổi. Từ giờ đến lúc đó, Hà Nội vẫn cứ nóng và oi, người dân lưu ý uống nhiều nước trong ngày, ngay cả khi không khát; khi ra ngoài nên cố gắng ở trong bóng râm, nếu không thực sự cần thiết thì nên tránh ra ngoài trời vào những giờ nóng cao điểm (11 - 16h)...

#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #nắng nóng Hà Nội #nắng nóng miền Bắc #bao giờ nắng nóng kết thúc #bao giờ Hà Nội hết nắng nóng #bao giờ hết nắng nóng ở miền Bắc #đợt nắng nóng này bao giờ kết thúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục