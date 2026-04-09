Nhãn hàng bất ngờ "hưởng lợi" khi xuất hiện vài giây trong hành trình Artemis II

Bên cạnh những hình ảnh Trái Đất, Mặt Trăng bắt mắt "gây sốt" toàn cầu, phi hành đoàn thuộc sứ mệnh Artemis II còn khiến công chúng chú ý bởi nhiều khoảnh khắc dễ thương, gần gũi giữa vũ trụ bao la. Đáng nói, một số thương hiệu công nghệ, thức ăn cũng nhanh chóng "hưởng lợi" nhờ những khoảnh khắc xuất hiện trong hành trình.

Trong đoạn phát trực tiếp ghi lại hành trình sinh hoạt trên tàu, cư dân mạng tình cờ phát hiện một chi tiết hài hước - một lọ mứt Nutella "trôi nổi" ngẫu nhiên. Khoảnh khắc lọ mức xuất hiện chỉ vài giây nhưng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc lọ mứt Nutella trôi ngang khoan tàu. Nguồn: NASA

Cộng đồng mạng hài hước cho rằng Nutella có khi cũng không ngờ rằng thương hiệu mứt của mình được "truyền thông" theo hình thức độc đáo, mang tầm vóc vũ trụ (đúng theo nghĩa đen) thế này. Thời điểm lọ mứt xuất hiện, phi hành đoàn Artemis II đang hoàn thành chặng bay vòng qua phía sau Mặt Trăng, và chuẩn bị bước vào giai đoạn quan sát, thu thập dữ liệu.

Lọ mứt trôi qua một cách ngẫu nhiên, tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội.

Bên cạnh Nutella, Apple cũng là thương hiệu tạo nên "cơn sốt" khi đồng hành trên chuyến du ngoạn ra không gian lần này. Các thành viên trên tàu đã sử dụng iPhone 17 Pro Max không chỉ để ghi lại khoảnh khắc cá nhân, mà còn chụp ảnh cùng Trái Đất từ xa. Hình ảnh các thành viên như Jeremy Hansen, Christina Koch... chụp "tự sướng" cùng Trái Đất bằng camera trước của iPhone 17 Pro Max được NASA công bố, khiến dân tình vô cùng thích thú.

Dàn phi hành đoàn Artemis II dùng iPhone để chụp ảnh ngoài vũ trụ.

Bên cạnh đó tại trung tâm điều khiển theo dõi sứ mệnh Artemis II từ Trái Đất, một hình ảnh khác cũng được chú ý không kém. Trên bàn làm việc của một nhân viên, đồ chơi bằng bông mang hình ảnh nhân vật mèo Artemis của phim Thủy Thủ Mặt Trăng được nhiều cư dân mạng bắt gặp. Trong anime nổi tiếng này, Artemis là chú mèo hộ mệnh, đi theo cho lời khuyên nhân vật Thủy thủ Sao Kim Minako Aino. Nhiều người suy đoán rằng chủ nhân chú mèo nhồi bông này là một "fan cứng" của Thủy Thủ Mặt Trăng, và góp một chút may mắn cho hành trình Artemis II diễn ra suôn sẻ.