Có thể sắp xuất hiện siêu bão đầu tiên mùa bão 2026 ở Tây Bắc Thái Bình Dương

HHTO - Một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và được dự báo sẽ trở thành bão mạnh, thậm chí có thể trở thành siêu bão. Nếu thực tế diễn ra đúng như vậy thì đây sẽ là siêu bão đầu tiên của mùa bão 2026 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Vùng áp thấp ở phía Đông Philippines (chưa vào Vùng trách nhiệm của Philippines - PAR) đã mạnh lên thành ATNĐ, theo cơ quan khí tượng nước này (PAGASA).

Trong bản tin sáng nay, 9/4, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ đã ký hiệu ATNĐ này là 04W, thông báo nó đang có sức gió khoảng 45 km/h (cấp 6). Dự báo 04W sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của ATNĐ 04W. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

Hiện tại, các mô hình đều dự báo 04W sẽ trở thành bão mạnh trong 4 - 5 ngày tới, rồi thành bão rất mạnh, sức gió có thể lên tới 165 - 175 km/h (cấp 14 - 15). Mô hình ECMWF của châu Âu - một trong những mô hình uy tín nhất thế giới - còn dự báo 04W sẽ đạt cấp siêu bão vào ngày 16/4, với sức gió lên tới 186 - 188 km/h (cấp 16).

Nếu thực tế diễn ra đúng như dự báo trên thì đây sẽ là siêu bão đầu tiên của mùa bão 2026 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Mô hình ECMWF dự báo 04W sẽ trở thành siêu bão vào ngày 16/4. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

PAGASA hiện đang theo dõi 04W vì nó có thể sẽ đi vào PAR. Nhưng cũng may là 04W khi thành bão mạnh thì dự báo nó sẽ không đổ bộ mà chỉ đi trên biển (cũng không vào Biển Đông). Tuy nhiên, việc một cơn bão mạnh như vậy xuất hiện ngay từ tháng 4 - tức là rất sớm - cho thấy giờ đây khí hậu biến đổi khó lường, những cơn bão có thể cũng trở nên rất phức tạp.

Dù sao, đây là dự báo khá xa (đối với bão thì dự báo 3 ngày đã là giảm đáng kể độ chắc chắn) nên thực tế có thể còn thay đổi. Còn nếu 04W trở thành bão thì dự kiến sẽ có tên quốc tế là bão Sinlaku.