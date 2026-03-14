Bật mí sắp trở lại, Olivia Rodrigo đã sẵn sàng cho kỷ nguyên trưởng thành?

HHTO - Sau hơn hai năm kể từ album GUTS, Olivia Rodrigo đã sẵn sàng tái xuất với một tư duy âm nhạc chín chắn và tham vọng hơn. Liệu dự án mới có giúp nữ ca sĩ "phục thù" tại mùa giải Grammy tiếp theo?

Sáng 13/03, cộng đồng yêu nhạc quốc tế được phen "dậy sóng" khi bộ nhận diện thương hiệu mới của Olivia Rodrigo phủ kín khắp Los Angeles. Sau hơn hai năm kể từ thành công rực rỡ của album GUTS, đây chính là tín hiệu rõ ràng nhất khẳng định sự trở lại của nữ ca sĩ trên đường đua âm nhạc.

Bức tường lớn tại đại lộ Melrose với sắc tím chủ đạo và logo "OR" đang là tâm điểm chú ý. Khác hẳn với phong cách Pop Punk mạnh mẽ, nổi loạn trước đây, logo lần này có phần trưởng thành và tối giản hơn hẳn.

Biểu tượng này cho thấy sự trưởng thành trong nghệ thuật của Olivia Rodrigo so với các sản phẩm trước. Sự thay đổi đồng bộ trên trang web chính thức của nữ ca sĩ cũng đã chính thức xác nhận màn trở lại sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Theo nguồn tin từ Rolling Stone, dù tên album và ngày phát hành vẫn chưa được công bố, nhưng các cộng sự thân thiết của nữ ca sĩ, trong đó có nhà sản xuất Dan Nigro đã nhiều lần ám chỉ rằng những bản thu cuối cùng đang được hoàn tất. Giới chuyên môn dự đoán đĩa đơn mở đường cho dự án mới có thể sẽ ra mắt trong vài ngày tới.

Cách quảng bá bằng nghệ thuật đường phố lần này là lời xác nhận cho một kỷ nguyên âm nhạc mới, nơi Olivia Rodrigo rũ bỏ hình ảnh nổi loạn để hướng đến sự trưởng thành. Sau khi dự án GUTS gây tiếc nuối khi "trắng tay" tại Grammy, màn tái xuất năm 2026 không chỉ là một chương mới trong sự nghiệp mà còn là nỗ lực "phục thù" của nữ ca sĩ để khẳng định lại vị thế nghệ thuật của mình.