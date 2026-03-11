Lí do Jisoo ẵm giải tại Liên hoan phim Cannes 2026, chủ nhân trước là ai?

HHTO - Từng có tin đồn Jisoo sẽ đến Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes vào năm ngoái nhưng không thành hiện thực. Năm nay, khi chẳng có đồn đoán, võ đoán nào, người hâm mộ lại bất ngờ được nghe tin chị cả BLACKPINK sẽ có mặt và còn mang về một giải cá nhân.

Ban tổ chức LHP quốc tế Cannes 2026 xác nhận Jisoo là người chiến thắng giải thưởng "Madame Figaro Rising Star Award" (Ngôi sao đang lên). Giải thưởng này được trao hằng năm cho ngôi sao có triển vọng trở thành nhân tố quan trọng trong ngành. Jisoo sẽ tham gia lễ khai mạc tại Cannes vào ngày 23/4 để nhận giải.

Theo Giám đốc nghệ thuật của LHP quốc tế Cannes - Albin Lewi, Jisoo là lựa chọn hoàn hảo cho giải thưởng này đến từ "hành trình nghệ thuật của Jisoo, khả năng chinh phục những lĩnh vực sáng tạo mới và sức hút toàn cầu của cô".

Trước Jisoo, chủ nhân những năm trước của Madame Figaro Rising Star Award từng có "biểu tượng quyến rũ của Hollywood" Sydney Sweeney, mỹ nhân của Bridgerton - Phoebe Dynevor, "nàng thơ" Daisy Edgar-Jones, Ella Purnell...

Jennie từng gây sốt với 2 tạo hình mang tính biểu tượng tại lần đầu tiên dự LHP Cannes vào năm 2023. Năm 2025, từng có tin đồn cả ba thành viên Jennie, Lisa, Jisoo sẽ có mặt tại sự kiện này nhưng không thành sự thật. Sau 3 năm, Jisoo là thành viên tiếp theo của BLACKPINK chuẩn bị tạo dấu ấn quan trọng tại sự kiện này. Người hâm mộ cũng ngóng chờ diện mạo của cô trên thảm hồng Cannes 2026.

Jisoo chính thức ra mắt với tư cách diễn viên từ vai chính trong phim truyền hình Snowdrop (2021), tiếp cận màn ảnh rộng với vai khách mời trong Thanh Gươm Trừ Tà rồi chính thức "debut" mảng điện ảnh ở Toàn Trí Độc Giả. Tác phẩm mới nhất của cô trình làng là Boyfriend on Demand (Bạn Trai Theo Yêu Cầu) - series gốc của Netflix được phát ngày 6/3.