Nhìn Byeon Woo Seok - IU ở Perfect Crown làm khán giả nhớ huyền thoại Goong

HHTO - Teaser mới cùng những mô tả chi tiết hơn về nhân vật khiến khán giả càng thêm ngóng chờ "Perfect Crown" - bộ phim do Byeon Woo Seok - IU đóng chính lên sóng.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng - Hàn Quốc thế kỷ 21 theo chế độ quân chủ lập hiến. Trái với loạt hình still cut hào nhoáng, ngọt ngào của IU - Byeon Woo Seok, không khí trong teaser căng thẳng pha chút tăm tối hơn. Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và cả những lúc quyền uy áp chế đối phương.

Dù có bối cảnh thời đại giả tưởng giống nhau, mô-típ cưới trước yêu sau giữa nam chính xuất thân hoàng tộc và nữ chính là dân thường nhưng cách xây dựng nhân vật của "Goong" và "Perfect Crown" hoàn toàn đối lập.

Trang phục đi săn của của Lee Ahn và Sung Hee Joo (IU) được công bố gợi nhớ đến Thái tử Lee Shin (Joo Ji Hoon), Shin Chae Kyung (Yoon Eun Hye) trong Goong - bộ phim có bối cảnh tương tự, cũng được chiếu trên đài MBC vào đúng 20 năm trước. Perfect Crown đang được kỳ vọng sẽ trở thành siêu phẩm màn ảnh, tạo nên hiệu ứng lớn như Goong và cả 2 bộ phim liền trước của IU - Byeon Woo Seok (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Cõng Anh Mà Chạy).

Perfect Crown có ngọt ngào, đáng yêu trong quá trình chuyển từ yêu giả thành thật của cặp đôi chính nhưng tiềm ẩn đầy góc tối giữa cuộc tranh đấu hoàng gia và thừa kế. Sung Hee Joo là tiểu thư nhà tài phiệt, xinh đẹp, thông minh nhưng vẫn bị coi thường vì là con ngoài giá thú. Cô thà "chơi bẩn" để thắng còn hơn thua cuộc, chúa ghét nhưng ngoài tự hào về danh phận, địa vị thì chẳng được gì.

Đại quân Lee Ahn bị cha e dè anh sẽ lấn át Thái tử. Lee Ahn có thừa năng lực để có được tất cả những gì anh mong muốn. Tuy nhiên, vì bảo vệ trật tự của triều đình, anh buộc phải sống không có thứ gì ngoài danh phận Đại quân. Anh trai Lee Ahn mất, cháu trai của anh thừa kế ngai vị khi mới 5 tuổi, buộc Đại quân "sống ẩn" phải trở về nhiếp chính. Cũng từ đây, vốn đã dè chừng, Thái hậu Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) cùng nhiều thành viên trong hoàng thất càng lo ngại nguy cơ Lee Ahn đoạt vị.

Sung Hee Joo và Lee Ahn đã tiến hành một cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm thay đổi số phận. Từ giả thành thật, tiểu thư tài phiệt sẽ "cưa đổ" Đại quân và anh cũng bảo vệ cô khỏi những khuôn phép hoàng gia. Mô-típ cưới trước yêu nhau, bối cảnh xa hoa, quý tộc cùng xây dựng nhân vật nhiều điểm "slay" đang cho thấy Perfect Crown có nhiều gia vị quen thuộc để khán giả "nấu content" viral.

Perfect Crown dự kiến lên sóng vào ngày 10/4, chiếu song song trên đài MBC và Disney+.