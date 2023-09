Bắt tay với nhà sản xuất "Dynamite", Jung Kook hứa hẹn phá đảo làng nhạc với "3D"

HHT - Không còn liên tục thả hint để người hâm mộ đoán già đoán non, Jung Kook (BTS) "đánh úp" bài hát solo tiếp theo ngay trên sân khấu "Global Citizen Festival 2023", hứa hẹn một lần nữa làm bùng nổ thị trường âm nhạc khi kết hợp với nhà sản xuất của bản hit đình đám "Dynamite".

Chưa kịp lấy lại tinh thần sau màn trình diễn bùng nổ tại sân khấu Global Citizen Festival 2023, Jung Kook BTS tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi thông báo digital single thứ hai mang tên 3D sẽ được phát hành vào 11h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), kết hợp với rapper Jack Harlow - người 2 lần dẫn đầu Bảng xếp hạng (BXH) Billboard HOT 100 với First Class và INDUSTRY BABY.

Với tư cách là co-headliner tại Global Citizen Festival năm nay, bên cạnh tiết mục Seven kết hợp với nữ rapper Latto, em út BTS còn đặc biệt mang đến cho khán giả sân khấu Still With You, Euphoria, Permission to dance, Dynamite và Butter.

Sau màn đánh úp, người hâm mộ tiếp tục được chiêu đãi bằng 2 phiên bản Hero Films và loạt ảnh concept đẹp không chỗ chê của Jung Kook.

Theo thông tin ban đầu, 3D thuộc thể loại pop R&B sẽ khác hoàn toàn với Seven, bài hát sở hữu giai điệu vui tươi, dí dỏm, thông qua góc nhìn 3 chiều của không gian thể hiện tình cảm của mình tới của một người không thể chạm tới được.

Ngoài ra, việc David Stewart - producer và songwriter của siêu hit Dynamite tham gia vào quá trình sản xuất, cũng trở thành một yếu tố khiến 3D được mong chờ hơn bao giờ hết. Sau thành công vượt bậc của Seven, lần comeback này của Jung Kook được kì vọng sẽ một lần nữa làm chao đảo thị trường âm nhạc toàn cầu.

Đĩa đơn Seven phát hành trước đó của Jung Kook đã mang về vô số kỷ lục và thành tích vô tiền khoáng hậu, sau màn allkill 3 bảng xếp hạng của Billboard bản hit này vẫn đang cho thấy sức hút mạnh mẽ khi đến nay vẫn bám dai trong top 50 của BXH Billboard HOT 100.