“Bảy Kiếp May Mắn” khó thành công như “Thương Lan Quyết” bởi diễn xuất của Dương Siêu Việt

HHT - Bộ phim “Bảy Kiếp May Mắn” dù sở hữu nhiều yếu tố có thể thành công như “Thương Lan Quyết” của mùa Hè năm ngoái, nhưng nhiều netizen nhận định “giấc mơ” khó trở thành sự thật bởi diễn xuất đáng ngại của Dương Siêu Việt.

Bộ phim cổ trang Bảy Kiếp May Mắn là một trong những phim được ngóng đợi lên sóng của mùa Hè năm nay. Nội dung phim kể câu chuyện dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cũng rất lãng mạn về đôi oan gia Vân Tường (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề).

Vân Tường là một tiểu tiên ngây ngô ở Nhân Duyên Các - nơi Nguyệt lão se duyên tơ hồng cho các cặp đôi dưới trần gian. Còn Sơ Không là chiến thần sở hữu thần lực thông thiên, tính cách kiêu ngạo, sắc sảo. Từ lần đầu gặp, cả hai đã không ưa nhau, nhưng bị buộc phải cùng nhau trải qua bảy kiếp dưới trần gian, mà oái ăm hơn nữa là kiếp nào họ cũng yêu nhau.

Có nhiều lý do để khán giả chờ đợi Bảy Kiếp May Mắn, thậm chí còn có chút hy vọng nó sẽ thành công như Thương Lan Quyết của mùa Hè năm ngoái.

Cả hai đều là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Thương Lan Quyết là từ Ma Tôn, còn Bảy Kiếp May Mắn là từ Bảy Kiếp Xui Xẻo. Đây đều là một trong những bộ tiểu thuyết được yêu thích nhất của tác giả. Thậm chí, hai bộ phim còn có mối liên kết với nhau khi nhân vật Trường Hành (Trương Lăng Hách) của Thương Lan Quyết đã từng có cuộc trò chuyện ngắn với Vân Tường và Sơ Không.

Bảy kiếp mà Vân Tường và Sơ Không phải cùng nhau trải qua mang đến bảy câu chuyện nhỏ mà ở đó mỗi lần đầu thai họ lại có một thân phận khác. Sư phụ - đồ đệ, thiếu tướng - thiên kim, tướng quân - công chúa, phò mã - nữ đế, yêu vương - yêu nữ… nhưng lần nào họ cũng được trói buộc vào nhau bởi dây tơ hồng.

Bảy chuyện tình nho nhỏ của Vân Tường và Sơ Không có tiếng cười, nhưng cũng có cả những giọt nước mắt, thậm chí có rất nhiều tiếc nuối. Những chuyện tình nho nhỏ đó và cả chuyện tình to to khi Vân Tường cùng Sơ Không trở về thân phận thật sẽ khiến khán giả bị cuốn hút và xúc động.

Bảy Kiếp May Mắn cũng là dự án được đầu tư khá lớn, với bối cảnh và kỹ xảo đẹp mắt - điều đã được tiết lộ phần nào qua trailer. Khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng Bảy Kiếp May Mắn mang đến những thước phim mãn nhãn như Thương Lan Quyết. Bộ đôi diễn viên chính Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt của Bảy Kiếp May Mắn trẻ trung, tạo hình được chăm chút tỉ mỉ, đứng cạnh nhau đẹp đôi, gợi nhớ đến Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân của năm ngoái.

Thế nhưng, Bảy Kiếp May Mắn lại có một điểm trừ chí mạng khiến đông đảo netizen xứ Trung không dám đặt nhiều hy vọng vào chất lượng bộ phim, đó là nữ chính Dương Siêu Việt. Dù xinh đẹp nhưng diễn xuất của Dương Siêu Việt được đánh giá vào hàng “thảm họa”. Dù đã đóng nhiều phim nhưng cô vẫn không có sự tiến bộ. Bộ phim lên sóng gần đây nhất của cô là Trọng Tử tiếp tục thất bại, và diễn xuất của cô tiếp tục làm khán giả thất vọng.

Dương Siêu Việt diễn vui tươi thì cảm giác thiếu tự nhiên, diễn cảnh bi thương thì lại vô hồn. Khán giả không biết cô sẽ xử lý thế nào với vai diễn tiểu tiên Vân Tường và bảy kiếp dưới trần gian trong Bảy Kiếp May Mắn. Bởi vai diễn này vừa có những lúc vui tươi, nhưng cũng có cả những trường đoạn bi thương.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả “lạc quan” rằng biết đâu Dương Siêu Việt sẽ tạo nên “kỳ tích” như Vương Hạc Đệ của năm ngoái. Trước khi Thương Lan Quyết lên sóng, Vương Hạc Đệ vẫn là một “bằng chứng” sinh động cho “diễn xuất AI” đơ cứng như rô-bốt, đặc biệt là sau màn thể hiện trong Ngộ Long. Nhưng với vai Đông Phương Thanh Thương, Vương Hạc Đệ đã khiến khán giả gục ngã trước vẻ ngoài và độ bá đạo của Tôn thượng. Vương Hạc Đệ cũng được khen đã diễn xuất tiến bộ, sinh động và có cảm xúc hơn. Biết đâu nối gót Vương Hạc Đệ, mùa Hè này Dương Siêu Việt cũng sẽ lột xác và mang đến diễn xuất khiến khán giả bất ngờ.

Bảy Kiếp May Mắn sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 10/8 tới, góp thêm sức nóng cho một mùa Hè phim Hoa ngữ sôi động.