Nam thần SEA Games đi thi Nam vương, thu hút mọi ánh nhìn tại buổi tuyển chọn

Vừa qua, vòng Sơ khảo của Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam năm 2026 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp đến đăng ký thi tuyển. Trong đó, sự xuất hiện của VĐV Nguyễn Tiến Triển - chàng trai từng "gây sốt" tại SEA Games với sắc vóc nổi bật - trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

VĐV Nguyễn Tiến Triển tại vòng sơ khảo Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Xuất hiện tại vòng sơ khảo cho Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Tiến Triển gây chú ý với quần áo trang trọng, cùng mái tóc đen tuyền khác với giao diện cực ngầu cùng mái tóc vàng vào đợt thi đấu tại Thái Lan. Anh chàng cũng đã chia sẻ loạt ảnh của mình tại sự kiện trên trang cá nhân, đánh dấu một cột mốc mới của bản thân. Ngoài ra, những hình ảnh thi tuyển của Tiến Triển cũng được các trang truyền thông chia sẻ rộng rãi.

Sinh năm 2003 tại Hà Nội, Nguyễn Tiến Triển là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam những năm gần đây. Anh chàng theo đuổi bộ môn nhu thuật, ghi điểm với công chúng nhờ thân hình săn chắc và ngoại hình điển trai. Từ nhỏ, Tiến Triển đã đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Anh từng chơi ở vị trí tiền vệ và thi đấu cho đội bóng xã. Bên cạnh đó, chàng trai này còn yêu thích các môn kéo co, cầu lông và thường xuyên rèn luyện thể hình. Hiện nay, anh là sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, đồng thời khoác áo đội tuyển nhu thuật Hà Nội và đội tuyển Quốc gia.

Tiến Triển sở hữu bảng thành tích ấn tượng dù tuổi đời còn khá trẻ, với nhiều tấm huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Giải Vô địch Quốc gia và Giải Vô địch Trẻ Quốc gia. Tại Giải Jujitsu vô địch châu Á 2025, anh chiến thắng huy chương Đồng mảng đồng đội, cùng các huy chương quốc tế khác từ JJIF World Cup Beach và các giải thuộc Liên đoàn nhu thuật châu Á.

Điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp của Tiến Triển đến nay là tấm Huy chương Bạc đồng đội tại SEA Games 33. Đây là lần đầu anh góp mặt tại đại hội thể thao này trong màu áo tuyển quốc gia. Cũng tại sự kiện này, hình ảnh mái tóc bạch kim, bộ áo đấu thấm đẫm mồ hôi cùng thần thái tự tin trên thảm đấu đã khiến anh trở thành hiện tượng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ công chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn sau SEA Games, Tiến Triển chia sẻ chân thành về hành trình của mình: "Nhu thuật dạy tôi không chỉ cách thắng đối thủ, mà là cách thắng chính mình. Mỗi ngày lên thảm tập là một lần học cách kiên nhẫn, kỷ luật và không bỏ cuộc". Hiện tại, Tiến Triển dành thời gian để phát triển mạnh hơn về mảng thương hiệu cá nhân, với "viên gạch" đầu tiên là chinh phục đấu trường Nam vương trong thời gian tới.