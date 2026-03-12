Từ nhân viên lên leader: Ngoài năng lực, bạn trẻ cần kỹ năng gì để không bị "ngợp"?

HHTO - Từ một nhân viên được thăng chức lên làm leader, đó là sự công nhận về năng lực mà sếp dành cho bạn. Vậy khi bắt đầu ở vị trí mới, bạn sẽ cần trang bị những kỹ năng mới nào để hoàn thành tốt công việc?

Trong môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh, việc được thăng chức từ nhân viên lên trưởng nhóm là một cột mốc đáng tự hào. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực và năng lực chuyên môn, mà còn cho thấy bạn được cấp trên tin tưởng vào khả năng dẫn dắt. Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội Threads thu hút nhiều sự quan tâm của netizen, với chủ đề: "Mọi người có thể chia sẻ một bài học nhận được khi làm ở vị trí leader (trưởng nhóm - người dẫn dắt) ở cấp lãnh đạo/cấp quản lý không?".

Nhanh chóng, "người trong cuộc" đã dừng lại dành cho những trưởng nhóm tân binh nhiều lời khuyên, đặc biệt lưu ý đến kim chỉ nam có năng lực, phẩm chất, tính cầu thị. Bên cạnh đó, các yếu tố có thể vừa làm hài lòng cấp trên, vừa "được lòng" cấp dưới do các tiền bối truyền "gạch đầu dòng", khiến các bạn trẻ tâm đắc.

- Giỏi chuyên môn. Không cần quá xuất sắc nhưng nhất định phải giỏi chuyên môn, luôn trau dồi kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực để hiểu đa chiều công việc được sếp chỉ đạo. Từ đó, theo sát hướng dẫn team thực hiện, quản lý thời gian và tiến độ công việc, giao nhiệm vụ nêu rõ yêu cầu, kết quả đạt được và thời hạn hoàn thành.

- Đào tạo thế hệ kế cận. Dù mình "siêu" đến đâu thì năng lực và quỹ thời gian của mình cũng có hạn. Vậy nên để phát triển đội nhóm là cần đào tạo ra nhiều người giỏi. Bạn cũng cần là người giỏi định hướng, phát hiện năng lực của thành viên để tập hợp thành một nhóm thống nhất vì mục tiêu chung. Người làm leader giỏi là làm cho từng thành viên nổi bật và xuất sắc ở vị trí của họ!

- Quản trị con người. Trao quyền và tin tưởng thành viên, để các bạn chia sẻ trách nhiệm cùng mình và kỹ năng của các bạn cũng sẽ được nâng cao nhanh hơn thay vì leader tự "gánh". "Đặt người đúng chỗ - giao việc đúng người" để phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và cả nhóm, cũng như giúp nhóm cải thiện hạn chế. Nói được nhiều "ngôn ngữ" - ở các bối cảnh, đối tượng khác nhau, người dẫn dắt đều có thể điều phối thông tin và truyền đạt rành mạch ý tưởng từ trên chỉ đạo xuống và kết quả từ dưới gửi lên. Đừng ôm hết tất cả "hào quang", hay có việc gì công trạng tốt - dễ được ghi nhận thì nhận lấy, việc thầm lặng phía sau thì để người khác.

- Quản trị cảm xúc. Luôn giữ mình ở trạng thái "ít tiêu cực", không thể "trút giận" phản ánh từ sếp vào nhân viên. Ngược lại, dù thành viên trong team hoạt động kém hiệu suất thì vẫn nên tiết chế thể hiện với cấp trên - vì mình vẫn là người điều phối/chịu trách nhiệm hướng dẫn cho team. Tạo môi trường cạnh tranh nhưng không xung đột, hướng mọi người giải quyết đúng vấn đề mà không mất lòng người khác. Khen công khai, chê kín đáo.

- Công tư phân minh. Không cần quá thân thiết với tất cả các thành viên - ở góc độ công việc, chấp nhận được nhân sự thân thiết, đi ăn, đi chơi và có group chat không có mình. Nếu thân với ai thì hãy đảm bảo đó là góc độ cá nhân, bạn bè!

Bên cạnh các kỹ năng, một bạn đang đảm nhận vị trí leader cho biết bản thân có thể chủ động trong việc xây dựng một "dream team": "Cá nhân mình thì thường tuyển nhân sự hợp vibe với team, hợp với cách làm việc và quản lý của mình nên các bạn rất dễ làm việc với nhau và theo dõi, bám sát được quy trình của leader".

"Quản lý là đưa đúng người vào đúng việc, biết bảo vệ lợi ích cho bộ phận và nhân viên, dám đứng ra chịu trách nhiệm, lên kế hoạch cho sự phát triển theo tình hình công việc! Này ở mức quản lý thôi nha, cao hơn như Founder hay CEO thì mình chưa tới, và tốt nhất là học ở người đi trước cùng ngành nghề, vì mỗi ngành sẽ có đặc thù riêng, không học mấy cái chung chung trên mạng!" - một bạn nhắn nhủ.