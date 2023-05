“Bí Kíp Luyện Rồng” phiên bản live-action đã tìm thấy nam chính: Fan khen hết lời!

HHT - “Bí Kíp Luyện Rồng” (How To Train Your Dragon) phiên bản live-action đã tìm thấy nam nữ chính Hiccup và Astrid. Dù tạo hình rồng Sún Răng - Toothless chưa được công bố, nhưng cặp đôi diễn viên chính trước mắt nhận được nhiều lời khen.

Dự án chuyển thể phim hoạt hình nổi tiếng How To Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) sang phiên bản live-action (phim do người thật đóng) đã tìm được bộ đôi diễn viên chính. Ngôi sao trẻ Mason Thames đảm nhận vai Hiccup và Nico Parker trở thành Astrid.

How To Train Your Dragon là câu chuyện kể về tình bạn đặc biệt giữa một cậu bé người Viking tên Hiccup và một chú rồng mà cậu đặt tên là Sún Răng - Toothless. Bộ phim là hành trình Hiccup và Toothless chống lại các thành kiến của loài người đối với loài rồng, cùng nhau phiêu lưu, cùng nhau vượt qua những nỗi đau mất mát, và cuối cùng trưởng thành.

Khi ra mắt phần phim đầu tiên vào năm 2010, How To Train Your Dragon đã chinh phục khán giả toàn cầu bởi một cốt truyện xuất sắc. Đầy tính phiêu lưu nhưng cũng rất sâu sắc, hài hước nhưng cũng rất cảm động. Hai phần phim sau đó công chiếu vào năm 2014 và 2019 cũng nhận được nhiều lời khen. Những cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc của Hiccup và Toothless đã làm say mê bao khán giả và thu về hơn 1,6 tỷ USD (hơn 37 nghìn tỷ đồng). Bộ phim cũng nhận được bốn đề cử Oscar và một giải thưởng Quả Cầu Vàng.

Được biết, khi “chốt đơn” chuyển thể How To Train Your Dragon sang phiên bản live-action, việc tìm kiếm diễn viên cho bộ phim đã tiêu tốn của nhà sản xuất nhiều tháng trời. Họ muốn tìm những diễn viên có thể hóa thân vào các vai diễn nhiều như chính các nhân vật đã trưởng thành trong loạt phim. Phiên bản live-action muốn có một bước nhảy vọt trong độ tuổi của các nhân vật chính để làm nổi bật các sự kiện hơn, biến bộ phim thành một câu chuyện về “tuổi trưởng thành” đầy rung động.

Cuối cùng, nam chính Hiccup đã thuộc về ngôi sao trẻ Mason Thames, năm nay mới 16 tuổi. Cậu đã gây được ấn tượng mạnh khi thủ vai chính trong bộ phim kinh dị được đánh giá chất lượng cao The Black Phone do Blumhouse sản xuất. Bộ phim là một thành công phòng vé và đồng thời cũng chiếm được tình cảm của giới phê bình.

Sau The Black Phone, tên tuổi Mason Thames nổi lên như một lựa chọn diễn viên tuổi teen đáng tin cậy. Cậu tiếp tục góp mặt trong phim hài tuổi teen tên Incoming, diễn cùng ngôi sao hạng A đạt giải Oscar Mel Gibson trong Boys of Summer. Khán giả tin rằng vai Hiccup vừa tầm sức cậu. Mason Thames hoàn hảo với vai một cậu bé dường như có vẻ lạc lõng, nhưng ẩn sâu bên trong là lòng trắc ẩn và dũng cảm đáng kinh ngạc.

Ngoài Hiccup, How To Train Your Dragon cũng tìm được Nico Parker cho vai Astrid. Đây là cô bạn trạc tuổi Hiccup, xinh đẹp, giỏi giang, không hề thua kém - thậm chí còn nổi bật hơn một số đứa con trai trong làng. Nhờ Hiccup, Astrid đã có biến chuyển từ một người ghét loài rồng trở thành một người yêu mến rồng, và là một người bạn trung thành với con rồng của riêng cô.

Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh của Nico Parker là trong bộ phim Dumbo phiên bản live-action của đạo diễn quái kiệt Tim Burton. Gần đây nhất, Nico xuất hiện trong đoạn đầu của siêu phẩm truyền hình The Last of Us, trong vai cô con gái của nhân vật chính. Dù chỉ xuất hiện khá ngắn, nhưng sự xuất hiện của Nico vẫn để lại dấu ấn đẹp. Khán giả đánh giá cô xinh đẹp và có sự mạnh mẽ, sắc bén mà nhân vật Astrid yêu cầu.

How To Train Your Dragon phiên bản live-action đã ấn định ngày phát hành là 14/3/2025. Hiện phim đang lên kế hoạch bấm máy vào mùa Hè này.