Dàn sao hụt vai trong "Nàng Tiên Cá": "Aquaman" điểm danh, tiếc nhất là Harry Styles

HHT - Có khá nhiều ngôi sao đã “hụt vai” trong phiên bản live-action “Nàng Tiên Cá” (The Little Mermaid). Người được fan đề cử nhưng Disney lắc đầu, người đã đi thử vai nhưng giữa đường đổi ý “quay xe”.

Phù thủy biển Ursula “đắt sô”

Khi Disney rục rịch khởi động dự án The Little Mermaid phiên bản live-action, các fan muốn Meryl Streep hay Lady Gaga sẽ vào vai phù thủy biển Ursula. Cây đa cây đề Meryl Streep đã quá nổi tiếng với khả năng vào vai đa dạng, còn Lady Gaga vừa có diễn xuất vừa có giọng hát khủng khá phù hợp. Nhưng Disney không liên hệ với ai trong số họ.

Được biết, ca sĩ Lizzo đã thử vai cho vai Ursula. Thậm chí, giọng ca Rumors còn ăn mặc giống Ursula và hát ca khúc Poor Unfortunate Souls trên Instagram cá nhân, cho thấy “khát khao” muốn được đóng vai này. Nhưng kết quả, Lizzo… “thi rớt”.

Bất đắc dĩ đành “quay xe”

Được biết, “Aquaman” Jason Momoa là người đầu tiên được cân nhắc đóng vai Vua Triton - cha của Ariel. Có vẻ không chỉ có các fan mà cả bộ phận casting đều khá hài lòng trước lựa chọn này. Jason Momoa có ngoại hình phù hợp, anh cũng từng có “kinh nghiệm” đóng vai “vua biển”. Nhưng không rõ vì lý do gì “giấc mơ” này đã không thành.

Nam ca sĩ vừa thắng giải Grammy năm nay - Harry Styles tiết lộ rằng anh đã từng có buổi gặp mặt với đạo diễn Rob Marshall của The Little Mermaid. Điều đó cho thấy live-action của nhà Chuột có cân nhắc mời Harry Styles tham gia, có thể cho vai hoàng tử, nhưng những xung đột về lịch trình khiến anh không thể nhận lời.

Harry Styles nói: “Tôi nghĩ rõ ràng đây sẽ là một bộ phim tuyệt vời. Nhưng họ quay quá lâu và có lẽ tôi muốn đi lưu diễn vào năm tới”.

Trên thực tế, Harry Styles đã lo lắng đúng, thời gian ghi hình The Little Mermaid còn kéo dài hơn dự kiến bởi ảnh hưởng của COVID-19. Quá trình sản xuất phim bị dừng tạm thời vào tháng 3/2020 do đại dịch, mãi đến đầu năm 2021 việc quay phim mới được tiếp tục. Bộ phim mất tận 4 năm để thực hiện.

Khi Disney "lắc đầu"

Nam diễn viên Christian Navarro (13 Reasons Why) đã đi thử vai hoàng tử Eric và sau đó công khai sự khó chịu. Không chỉ vì không được nhận vai mà theo Christian còn là vì Disney đã trải qua “một danh sách các diễn viên da màu mà vẫn chọn một anh chàng da trắng cho vai hoàng tử Eric. Quá nhiều cho sự đa dạng. Tôi đoán hai vai chính da màu sẽ làm hỏng bộ phim phải không? Nhàm chán.”

Ngoài ra, trong quá trình tuyển vai, một số ít fan đã bày tỏ mong muốn là Megan Fox sẽ vào vai "công chúa nước láng giềng" Vanessa, nhưng Disney chưa bao giờ liên hệ với cô cho vai diễn này.