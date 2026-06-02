Bí mật phía sau bộ váy cưới sang trọng, thanh tao của “cô dâu Dior” Hề Mộng Dao

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vậy là sau Song Hye Kyo và Angela Baby, siêu mẫu Hề Mộng Dao cũng là “cô dâu Dior” với bộ váy cưới nhìn đã thấy khí chất "nàng dâu hào môn".

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân vừa có đám cưới đẹp như cổ tích trong một tòa lâu đài nổi tiếng ở nước Pháp. Nàng là siêu mẫu đình đám thế giới, chàng là thiếu gia của gia tộc giàu nổi tiếng châu Á nên ai cũng biết hôn lễ này sẽ cực kỳ xa hoa.

Ngay sau khi Hề Mộng Dao xả loạt ảnh hôn lễ, khán giả đã ngay lập tức chú ý đến diện mạo cô dâu. Nàng siêu mẫu nhìn đầy yêu kiều, sang trọng trong bộ váy cưới từ chất liệu satin cao cấp của nhà mốt Dior.

Đích thân Giám đốc sáng tạo của Dior - NTK Jonathan Anderson đã thiết kế bộ váy trọng đại cho Hề Mộng Dao. Các nghệ nhân lành nghề tốn mất hơn 600 giờ may thủ công mới làm ra chiếc váy hoàn chỉnh. Cô dâu Hề Mộng Dao cũng trải qua 3 lần thử đồ mới chọn được lễ phục cưới ưng ý nhất.

Và ai cũng khen đây là bộ váy hoàn hảo, tôn lên trọn vẹn nhan sắc thanh tú của Hề Mộng Dao. Không cần váy áo đính kết cầu kỳ hay những chi tiết phức tạp, mẫu váy mang phom dáng tối giản, tinh tế mà cực kỳ sang trọng, khiến netizen đều phải trầm trồ “nhìn đã thấy khí chất nàng dâu hào môn”.

Vốn là “thiên thần Victoria’s Secret” nên Hề Mộng Dao sở hữu vóc dáng chuẩn, thần thái yêu kiều nên khi khoác lên người bộ váy cưới, cô càng xinh đẹp đến không thể rời mắt.

Trước đó, nhiều nàng dâu đình đám của showbiz châu Á như Song Hye Kyo, Angela Baby cũng chọn Dior để thiết kế váy cưới. Cả ba “cô dâu Dior” đều chọn kiểu dáng cổ điển, kín đáo với tay dài, thân váy xòe rộng mang lại vẻ yêu kiều lộng lẫy.

