Đồng hồ đâu chỉ xem giờ, chúng còn là món phụ kiện đại diện cho phong cách

HHTO - Từ chất liệu kim loại đến đính kim cương lấp lánh, các thiết kế đồng hồ đang bước vào giai đoạn giao thoa mạnh mẽ giữa tính nghệ thuật và thời trang.

Chất liệu kim loại, bạch kim

Chất liệu kim loại, đặc biệt là bạc hay bạch kim mang vẻ đẹp lạnh, sang và hiện đại. Không quá phô trương như vàng nhưng vẫn giữ được cảm giác đắt giá, kim loại ánh bạc đang dần trở thành lựa chọn yêu thích của các thương hiệu lớn như Piaget, Vacheron Constantin hay Cartier. Chất liệu này đặc biệt phù hợp với tinh thần "quiet luxury" (giàu ngầm, không phô trương): Tinh tế, tối giản nhưng vẫn toát lên đẳng cấp.

Đồng hồ đính kim cương đúng chất "high glamour"



Những thiết kế đồng hồ đính kim cương không còn dừng ở mức sang trọng mà đã tiến thẳng đến địa hạt của nghệ thuật chế tác.

Chanel gây chú ý với Première Ribbon Diamonds, mẫu đồng hồ được nạm 108 viên kim cương trên nền vàng trắng, vừa lấp lánh vừa mang tinh thần phụ nữ hiện đại.

Đồng hồ trang sức hai trong một



Xu hướng nổi bật nhất phải kể đến là những thiết kế kết hợp đồng hồ và các loại trang sức khác, như nhẫn, vòng cổ, vòng tay… mang đến cảm giác như một món nữ trang hoàng gia, hơn là đồng hồ truyền thống.

Chính sự tự do và sáng tạo độc đáo đã khiến đồng hồ trở thành món phụ kiện nhất định phải có của các tín đồ thời trang.