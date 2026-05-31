Hành trình "biến hóa" ấn tượng của Hương Giang - Á hậu 2 MGI All Stars

HHTO - Dừng chân ở vị trí Á hậu 2 MGI All Stars mùa đầu tiên, Hương Giang gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ bởi hành trình "biến hóa" vô cùng ấn tượng suốt cuộc thi.

Hoa hậu Hương Giang, đại diện Việt Nam nhập cuộc MGI All Stars được tổ chức mùa đầu tiên tại Thái Lan vào ngày 17/5.

Nàng hậu năm nay 34 tuổi, là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình và là một trong những biểu tượng chuyển giới có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Đông Nam Á. Cô được biết đến rộng rãi khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol.

Với sự nghiệp trải dài trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và sản xuất các chương trình giải trí, Hương Giang đã ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc được yêu thích và các chương trình truyền hình nổi bật. Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, cô còn khẳng định năng lực trong vai trò là nhà sản xuất và nhân tố sáng tạo đứng sau nhiều cuộc thi nhan sắc quy mô quốc gia, tiêu biểu là Miss Universe Vietnam. Hương Giang từng giành vương miện Miss International Queen 2018.

Tại MGI All Stars, nhờ điểm số bình chọn cao nhất hạng mục All Stars: World Famous, Hương Giang được vinh danh trong đêm chào mừng tối 19/5 với màn trình diễn chiếm spotlight. Cô diện đầm dạ hội nặng 19kg, thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác trên nhiều diễn đàn sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Xuyên suốt các hoạt động của cuộc thi MGI All Stars, Hương Giang được ví như "tắc kè hoa" vì luôn thay đổi trang phục với nhiều phong cách khác nhau, đi kèm là các layout trang điểm và tóc giả nổi bật.

Trong phần phỏng vấn kín, giám khảo Osmel nhận xét rằng cô luôn tạo được sự thích thú nhờ những bộ tóc giả đa dạng và đầy sáng tạo.

Tại vòng phỏng vấn kín này, Hương Giang truyền tải thông điệp: "Ngôi sao không tỏa sáng cho riêng mình, mà còn soi đường cho người khác." Thông điệp này một lần nữa được nàng hậu nhắc lại trong phần thi ứng xử của đêm Chung kết.

Hoa hậu Hương Giang có lượng lớn khán giả trong nước và quốc tế quan tâm, ủng hộ. Cô nhiệt tình giao lưu mỗi ngày cùng fan, trả lời phỏng vấn của truyền thông quốc tế.

Hương Giang nổi bật trong mọi hoạt động nhờ loạt trang phục lộng lẫy, khoe trọn vẹn lợi thế hình thể.

Đêm Bán kết, Hương Giang lựa chọn thiết kế dạ hội họa tiết hoa cầu kỳ tông màu tím, được đính kết đá Swarovski lấp lánh, giúp cô vô cùng lộng lẫy trên sân khấu. Nàng hậu khiến khán giả thích thú khi phần trình diễn được hỗ trợ bởi hiệu ứng bươm bướm bay xung quanh, tạo nên tổng thể vừa ấn tượng vừa độc đáo.

Sau phần trình diễn dạ hội, Hoa hậu Hương Giang được thông báo nhận giải thưởng World’s Choice Award (Giải thưởng toàn cầu - Người hâm mộ yêu thích số 1). Nhờ giải thưởng này, người đẹp được đặc quyền catwalk solo tại Bán kết MGI All Stars. Hoa Hậu Hương Giang đã có màn biến hình bất ngờ trong sự ủng hộ của thí sinh và khán giả.

Trong đêm Chung kết, người đẹp tỏa sáng với chiếc đầm đính kết lấp lánh, phần tà mô phỏng cánh bướm khổng lồ.

Hương Giang được gọi tên vào Top 5, bước vào phần thi ứng xử. Với câu trả lời tự tin bằng tiếng Anh và điểm số cao từ Ban Giám khảo cùng lượt bình chọn khủng, cô vào Top 3 chung cuộc.

Kết thúc đêm Chung kết, Nguyễn Hương Giang - đại diện Việt Nam giành ngôi vị Á hậu 2 mùa giải đầu tiên của MGI All Stars.

