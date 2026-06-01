Váy cưới của Dua Lipa thể hiện rõ phong cách cá tính, không đi theo lối mòn

Mai Lâm
HHTO - Sau nhiều tháng đồn đoán kể từ khi xác nhận đính hôn với nam diễn viên Callum Turner, Dua Lipa vừa chính thức tổ chức lễ thành hôn riêng tư tại Old Marylebone Town Hall - địa điểm cưới nổi tiếng tại London.

Những bức hình chụp cặp đôi mới cưới Dua Lipa và Callum Turner bước ra khỏi lễ đường trông như đoạn kết tuyệt đẹp của một bộ phim tình cảm Hollywood. Dua Lipa chọn bộ suit-skirt trắng tinh khôi thay cho váy cưới truyền thống, chiếc mũ vành rộng gần như chiếm trọn spotlight. Còn chú rể? Nụ cười đó là đủ nói lên tất cả.

Lựa chọn trang phục cưới cực khác biệt của Dua Lipa nói lên phong cách riêng của nữ ca sĩ. Không phải cô dâu nào cũng chọn blazer may đo cho ngày cưới, nhưng Dua chưa bao giờ là người thích đi theo lối mòn. Thay vì váy cưới công chúa đồ sộ hay đầm ren truyền thống, cô xuất hiện trong một thiết kế haute couture đặt riêng từ Schiaparelli.

Phần chân váy đuôi cá mềm mại giúp tổng thể vừa sắc sảo vừa lãng mạn. Hàng cúc vàng điêu khắc đặc trưng của Schiaparelli, đôi găng tay trắng cổ điển và mũ rộng vành đậm chất điện ảnh. Mọi thứ đều cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Đây không chỉ là trang phục cưới, mà còn là một màn trình diễn trang phục haute couture.

Câu chuyện tình yêu của Dua Lipa và Callum Turner bắt đầu từ đầu năm 2024. Đến tháng 6/2025, Dua Lipa xác nhận đính hôn và tiết lộ chiếc nhẫn cầu hôn được Callum đặt làm riêng, sau khi tham khảo ý kiến em gái cùng những người bạn thân của cô.

Theo các nguồn tin, lễ thành hôn tại London chỉ là phần đầu của chuỗi sự kiện. Một bữa tiệc lớn hơn đang được chuẩn bị tại Sicily, Ý với danh sách khách mời gồm nhiều tên tuổi đình đám trong làng thời trang, phim ảnh và âm nhạc.

