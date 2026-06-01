Đám cưới Hà Du Quân - Hề Mộng Dao: Tiết lộ quà cưới và ý nghĩa mô hình đính kèm

HHTO - Hôm nay (1/6), hôn lễ của "thiên thần Victoria's Secret" một thời Hề Mộng Dao và "thiếu gia thiên tài" Hà Du Quân chính thức diễn ra. Dàn khách mời khủng cỡ nào?

Những hình ảnh chính thức trong hôn lễ chưa được công bố nhưng ảnh ở tiệc tối trước đám cưới đã được vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao cùng khách mời đăng tải trên trang cá nhân. Nàng siêu mẫu đơn giản, thanh lịch trong chiếc đầm xanh đến từ bộ sưu tập Xuân 2026 của Dior.

Hề Mộng Dao - Hà Du Quân trong tiệc tối trước hôn lễ tại Pháp.

Trong loạt ảnh gia đình, có thể thấy 2 thiên thần nhỏ "lên đồ" không kém bố mẹ. Con gái của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao đáng yêu trong chiếc váy xếp tầng của Fendi. Vợ tư của Hà Hồng Sân - bà Lương An Kỳ sang trọng với thiết kế của Chanel.

Một trong số những khách mời đã "lên hình" có Jackson Wang vừa là chí cốt vừa là đối tác kinh doanh của Hà Du Quân và nữ vận động viên Cốc Ái Lăng (Eileen Gu). Jackson được đồn đoán là một trong những phù rể. Dân mạng đều đang tò mò những vị khách VIP nào khác sẽ xuất hiện bởi sức ảnh hưởng và vòng quan hệ rộng trong giới giải trí - kinh doanh của vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao.

Quà cảm ơn khách mời tại hôn lễ của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao được truyền thông tiết lộ. Chiếc hộp màu hồng, có in M&M (tên viết tắt bằng tiếng Anh của cặp đôi Mario - Mingxi). Trong hộp quà có set đồ bằng lụa của Silky Miracle, bộ chăm sóc da của Sisley, nước hoa - nến thơm Chloe, bánh cưới Michelin và mô hình Mario - công chúa mặc đồ cưới.

Mario là nhân vật đại diện cho Hà Du Quân. Chàng thiếu gia phủ hồng một khoảng sảnh của trung tâm thương mại, mặc đồ Mario, lần lượt vượt qua những thử thách, đánh bại quái thú rồi chạy đến "giải cứu" - cầu hôn công chúa của đời mình - Hề Mộng Dao.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 7/2019 và hiện đã có 2 con: một trai - một gái. Kế hoạch đám cưới bị hoãn do nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân để tang tỷ phú Hà Hồng Sân - bố của Hà Du Quân. Đám cưới của cả hai được tổ chức vào ngày 1/6 tại Pháp với chủ đề "Lời hứa thành hiện thực". Đến tháng 9, một tiệc cảm ơn quy mô lớn sẽ diễn ra ở Macau nhằm báo hỉ và tri ân đối tác, truyền thông.