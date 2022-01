Bị tố dùng hàng hiệu "pha ke", Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp phản ứng ra sao?

HHT - Mới đây, dân tình được phen xôn xao trước bài đăng "bóc phốt" ông bầu Vũ Khắc Tiệp xài hàng nhái. Trước sự việc trên, Vũ Khắc Tiệp đã có phản ứng khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp trở thành cái tên gây tranh cãi khi bị tài khoản Instagram fakewatchbuster với 216.000 lượt theo dõi khẳng định đeo đồng hồ giả. Theo đó, trang này cho hay: "In our opinion that's a fake Richard Mille RM11-03 Rose gold with diamond set" (tạm dịch: Chúng tôi cho rằng Vũ Khắc Tiệp đang đeo đồng hồ nhái dòng Richard Mille RM11-03 Rose gold gắn kim cương giả). Được biết, đây là trang của nước ngoài chuyên kiểm chứng nguồn gốc đồng hồ của các thương hiệu xa xỉ.

Chưa dừng lại ở đó, tài khoản này còn "thẳng tay" gắn thẻ (tag) Vũ Khắc Tiệp, đồng thời chú thích thêm: "Phiên bản đồng hồ hàng thật có giá khoảng 540.000 - 600.000 USD" (tương đương 12 - 13 tỷ VNĐ). Trước thông tin này, ông bầu nhiều thị phi đã phải hứng chịu những chỉ trích từ cộng đồng mạng. Sau đó, Vũ Khắc Tiệp khiến netizen bất ngờ khi khóa bình luận bài đăng bức ảnh về chiếc đồng hồ này.

Ở thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn đang khiến dư luận bàn tán xôn xao. Thậm chí, nhiều người còn đặt nghi vấn, phải chăng bộ đồ Dior sang chảnh mà Vũ Khắc Tiệp mặc trong bức ảnh cũng là hàng fake?.

Trước đây, bạn thân của Vũ Khắc Tiệp - "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng từng vướng phải nghi vấn dùng gương giả. Theo đó, tối ngày 21/8/2021, Ngọc Trinh đăng tải bức ảnh bên cạnh chiếc gương nổi tiếng được rất nhiều ngôi sao đình đám "tậu" như Bella Hadid, Jisoo (BLACKPINK), G-Dragon và gắn thẻ thương hiệu vào bài đăng. Thế nhưng, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng "soi" ra những chi tiết kỳ lạ và đặt nghi vấn chiếc gương này là hàng giả. Ngay sau đó, công ty Italian Atelier - đại diện thương mại của Poltronova đã lên tiếng: "Italian Atelier chưa từng nhận được yêu cầu đặt hàng của nhân vật trên. Đại diện Poltronova cho biết họ chưa từng sản xuất chiếc gương với màu sắc lệch chuẩn như vậy".

Bên cạnh đó, vào đầu năm ngoái, Ngọc Trinh gây "choáng" khi thanh lý loạt đồ hiệu lên đến hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, cô bị cộng đồng seller khẳng định lấy hình ảnh của nơi khác để thanh lý đồ của mình, chưa kể cô còn thanh lý với giá trên trời, cao hơn hẳn giá gốc.

Chưa dừng lại ở đó, dân tình tiếp tục "đào" lại loạt nghi án diện đồ fake trước đây của Ngọc Trinh. Mặc dù lần nào người đẹp cũng lên tiếng phản bác nhưng có vẻ nữ người mẫu vẫn chưa thực sự lấy lại được lòng tin từ dư luận.