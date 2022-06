Bị tố "giả nai", là "người thứ ba" nên phải giấu mặt chú rể, Minh Hằng đáp trả mạnh mẽ

HHT - Sau đám cưới lãng mạn trên bờ biển Vũng Tàu, ca sĩ Minh Hằng bất ngờ gặp "tai bay vạ gió" khi bị một tài khoản liên tục spam bình luận tố cô cướp chồng.

Sau đám cưới hoành tráng với dàn khách mời toàn sao Việt nổi tiếng, Minh Hằng không đi nghỉ tuần trăng mật mà ngay lập tức tham gia đoàn phim Chị Chị Em Em 2 để hoàn thành vai diễn mới.

Trong khi nữ diễn viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc đang bận rộn với công việc thì một tài khoản tên Ly liên tục bình luận vào hàng loạt bài viết của các nghệ sĩ Việt về đám cưới của Minh Hằng. Cư dân mạng này bình luận: “Cướp chồng người ta làm chồng mình nên mới phải giấu danh tính. Bức thư của chị vợ người ta gửi đến mà giả vờ nai tơ không biết của ai được”.

Thậm chí, cư dân mạng này còn bình luận vào cuộc trò chuyện của Minh Hằng và Noo Phước Thịnh khi hai nghệ sĩ đang nhắc lại kỷ niệm về đám cưới của nữ ca sĩ. Cuối cùng, Minh Hằng đã trực tiếp tag tài khoản của người này và cảnh cáo: "Bớt suy diễn". Hành động quá khích của netizen này khiến Minh Hằng không thoải mái còn người hâm mộ của cô rất tức giận. Nhiều người còn mong nữ ca sĩ sẽ sớm báo cơ quan chức năng xử lý để hình ảnh không bị ảnh hưởng.

Trước khi đám cưới diễn ra, Minh Hằng từng viết tâm thư dài giải thích lý do đám cưới không có sự xuất hiện của báo chí, truyền thông và nhờ khách mời không đăng ảnh chú rể lên mạng xã hội. Cô trải lòng: "Mình hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong top keywords của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ, do đó bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh". Minh Hằng chỉ đơn giản là muốn đứng ra bảo vệ một nửa của mình trong ngày trọng đại cũng như cuộc sống riêng tư của cô.

Trong thời gian yêu nhau trước đây, Minh Hằng từng tiết lộ cô và bạn trai đã có 6 năm gắn bó. Bạn trai hơn cô 10 tuổi, là người có ý chí, bản lĩnh. Họ bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, gặp gỡ rồi đi chơi, sau đó phát triển thành tình yêu. Tuy nhiên, Minh Hằng không công khai danh tính bạn trai bởi vì: "Tôi giấu bạn trai của mình trong bóng tối lâu nay cũng để giúp anh ấy tránh những áp lực đó. Biết đâu khi danh tính bị bày ra ánh sáng, anh ấy sẽ càng mệt mỏi, còn cuộc tình của chúng tôi trở nên nặng nề, bớt đi sự trong sáng. Tình nào cũng dễ tan nên cả hai phải cẩn thận rất nhiều".