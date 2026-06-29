Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới hoặc bão đầu tháng 7? Thực hư ra sao?

HHTO - Mấy ngày gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin rằng Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), thậm chí có thể là bão trong tuần này. Vậy thực tế thì thông tin này có cơ sở không, độ chính xác ra sao?

Tóm tắt nhanh: · Hiện mới chỉ có vùng áp thấp 96W ở phía Đông Philippines, chưa thành ATNĐ. · Các mô hình dự báo vẫn rất khác nhau: Có thể mạnh lên thành bão, có thể chỉ là ATNĐ, có thể tan sớm. · Sự khác biệt giữa các mô hình cho thấy dự báo ở thời điểm này có độ chắc chắn thấp.

Có một vùng áp thấp đang được theo dõi

Hiện ở phía Đông Philippines đang có một vùng áp thấp, được ký hiệu là 96W.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, 96W chủ yếu di chuyển theo hướng Tây và chưa có cảnh báo đặc biệt nào.

Vị trí của vùng áp thấp 96W vào đêm 28/6 sang rạng sáng 29/6. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari.

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) thì đánh giá khả năng 96W mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong ngày 29/6 là ở mức trung bình.

Ở thời điểm rạng sáng 29/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vẫn chưa xác định 96W là ATNĐ nên cũng chưa đưa vào bản đồ theo dõi.

Các mô hình dự báo đang đưa ra những kịch bản khác nhau

Hiện tại, các mô hình dự báo lớn chưa thống nhất về sự phát triển của 96W.

Mô hình ICON của Đức dự báo 96W có thể đi vào Biển Đông đầu tháng 7, phát triển thành ATNĐ, sau đó mạnh lên thành bão vào khoảng ngày 4/7. Tuy nhiên, ICON dự báo 96W sẽ không đến mức thành bão mạnh và sau khi vào Biển Đông thì có thể đi lên phía Bắc.

Còn mô hình ECMWF của châu Âu cũng cho rằng 96W có thể đi vào Biển Đông nhưng chỉ dừng ở cấp ATNĐ và đi lên phía Bắc.

Trong khi đó, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ lại nhận định 96W sẽ sớm tan.

PAGASA cũng chưa dự báo về hướng đi rõ ràng của 96W (ở Philippines ghi là 06d, trong hình được đánh dấu bằng vòng tròn màu cam). Ảnh: PAGASA.

Hiện chưa nên vội kết luận sẽ có ATNĐ hoặc bão vào Biển Đông

Việc các mô hình lớn đang có những dự báo khác nhau không đồng nghĩa với việc Biển Đông sẽ có hoặc không có ATNĐ đầu tháng 7, mà chỉ cho thấy là dự báo ở thời điểm này có độ chắc chắn không cao, về cả mức độ mạnh lên và hướng đi của vùng áp thấp.

Trong vài ngày tới, có thể sẽ có những thông tin dự báo cụ thể hơn và có độ chính xác cao hơn. Với những thông tin về thiên tai, bão lũ, người dân nên theo dõi các nguồn chính thống và cơ quan chức năng địa phương, tránh lo lắng không cần thiết.