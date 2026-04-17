"Big bro" Nhật Tiến: Đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình đến cửa đại học

HHTO - Ít ai biết rằng anh Ngô Nhật Tiến - chủ kênh TikTok @lamgidayta - với những video ngắn review cuộc sống thường nhật tại các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM đã từng là người theo học và làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Nhưng bằng đam mê và những mối duyên tình cờ, anh đã trở thành một content creator chuyên làm “anh lớn” tư vấn và định hướng cho các bạn học sinh trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

Từ một “thử thách” rất ngẫu hứng

Trước khi “bén duyên” với con đường trở thành một content creator (nhà sáng tạo nội dung), Nhật Tiến đã từng có thời gian học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và những công việc mang tính "tĩnh", ngồi một chỗ. Bỗng một ngày, anh được một người bạn đưa ra một “thử thách”: “Hãy đến các trường đại học và hỏi các bạn sinh viên ở đó một câu hỏi bất kỳ”. Và sau đó, anh cùng người bạn của mình đến một trường đại học và thực hiện thử thách đó.

Anh Nhật Tiến trong chuyến "đột nhập" khám phá RMIT. Ảnh: NVCC.

Kênh TikTok @lamgidayta được anh thành lập từ năm 2023 với những câu chuyện gắn liền với đời sống học sinh, sinh viên.

Bỗng dưng sau thử thách ấy, anh dần nhận thấy đây là một hoạt động khá thú vị và có thể dần phát triển thêm về nội dung theo chân các bạn học sinh, sinh viên. Dần dần, anh bắt đầu sản xuất ra nhiều video với những nội dung Gen Z, gần gũi và sống động như: “Nói một từ để ai cũng nhận ra đó là trường của bạn”, “Nếu lỡ mình không rực rỡ thì sao”…

Sau một khoảng thời gian, anh tiếp tục mở rộng kênh của mình với các mảng về học đường, trường đại học và cuộc sống khi các bạn bước vào ngưỡng cửa đại học. Đến hiện tại, sau 3 năm làm kênh, anh đã định hướng kênh chuyên về sinh viên và tập trung khai thác những vấn đề xoay quanh cuộc sống của các bạn lứa tuổi này.

Chia sẻ với Hoa Học Trò, anh Tiến bày tỏ: “Để tổng hợp và chọn lọc những thông tin phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của các bạn sinh viên, tôi đã dành thời gian nghiên cứu thông tin từ các trang tin của trường hay báo chí chính thống. Bên cạnh đó, với những đề tài mang tính đời sống thường nhật, tôi thường có “tay trong” ở các trường là những người bạn, có thể là những bạn trẻ tôi từng quen biết khi đi quay để báo tin cho tôi về những điểm mới của trường mà bạn đang theo học”.

Mỗi lần đến với một trường đại học, ngoài những tình huống sẽ diễn ra theo khung kịch bản có sẵn, đôi lúc thực tế anh Tiến cũng sẽ gặp một số sự việc “pop-up” và bất ngờ từ chính các bạn sinh viên hay ngôi trường. Có những trường thì “thực sự lần đầu biết đến”, có những trường thì “còn to hơn cả tưởng tượng” hay chỉ có thể “mắt chữ A mồm chữ O” khi anh đến xem và thể hiện chúng lên video của mình.

Nhật Tiến "quậy" cùng các bạn sinh viên trong content về Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ảnh: NVCC

“Phải nói đợt review trường ấn tượng gần đây nhất chính là lần tôi được bước chân vào VinUni. Thực sự đó là một ngôi trường vô cùng đẳng cấp và để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Từ cơ sở vật chất đến các bạn sinh viên tham gia học tại trường, mọi thứ đều cho tôi một cảm xúc thật mới, thật lạ. Đó cũng là ngôi trường đầu tiên ngoài địa phận TP.HCM mà tôi có dịp được ghé thăm để review cho các bạn theo dõi kênh của mình”.

Nhưng cũng có những lúc “chững kênh”

Sau quá trình dài thực hiện thì kênh TikTok đã đạt được độ view nhất định. Tuy nhiên, với việc những nội dung dần bị cũ cũng như lượt view bị chững lại, anh Tiến đã gặp không ít khó khăn cũng như thử thách để tiếp tục duy trì tuyến nội dung cho kênh. Đặc biệt, khi đối tượng chủ yếu là Gen Z, cần nhiều nội dung mang tính độc đáo, thu hút thì mới có thể thu hút các bạn tiếp tục đồng hành với kênh được.

“Khi tìm nội dung cho kênh, tôi sẽ thường lên các trang mạng xã hội để tham khảo, sau đó biến tấu lại cho phù hợp với định hướng và bản sắc riêng của mình. Sau này, tôi bắt đầu tìm đến những nội dung mới hơn, thiết thực hơn, cập nhật hơn như tin về kỳ thi THPT, tuyển sinh đại học, cập nhật các trường để tiếp cận nhiều hơn đến các bạn sinh viên và đa dạng nội dung của kênh hơn”, anh chia sẻ.

Những lúc khó khăn ấy, thay vì buồn bã hay lo lắng, anh lại chọn “kệ đời” và cứ tiếp tục sản xuất, đầu tư vào chất lượng nội dung kênh. Anh quan niệm “không lý do gì mà không làm cả, truyền thông được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi”.

Chính nhờ sự lạc quan và phấn đấu không ngừng, tính đến hiện tại, kênh đã có được hơn 120 nghìn lượt follow. Đến năm 2024, ngoài TikTok, Nhật Tiến còn "mở vùng phủ sóng" của mình qua nền tảng Facebook với page "Nhật Tiến đây nè" để truyền thông đến công chúng trẻ hơn.

Nhật Tiến ghi hình cùng một bạn sinh viên trong chủ đề "Lỡ cả đời không vào được trường top thì sao?". Ảnh: NVCC.

Là một “anh lớn” của đàn em

Nhưng nhìn chung, mục đích Nhật Tiến thành lập nên kênh @lamgidayta chính là vì các bạn sinh viên, vì các bạn đang trong giai đoạn chập chững bước vào trang mới của cuộc đời. Rất nhiều vấn đề như tuyển sinh, chọn nguyện vọng cho đến những câu chuyện về cuộc sống sau khi xa nhà lên môi trường mới chắc chắn sẽ khiến các bạn lo lắng, thậm chí là mông lung và mất định hướng.

“Tôi nhận thấy các bạn học sinh khi chuẩn bị bước vào đại học còn rất nhiều sự mơ hồ, vô định. Từ việc không xác định được năng lực cá nhân, ngành nghề phù hợp hay rối loạn giữa “ma trận” thông tin tuyển sinh khiến các bạn rất cần có người giúp đỡ, định hướng”, anh nhìn nhận. Anh cũng cho biết có nhiều bạn vì chọn sai hoặc thiếu hiểu biết về ngành học của mình dẫn đến cuộc sống rất chật vật khi lên đại học, thậm chí đã bảo lưu để tìm con đường mới.

Mỗi tình huống, sự kiện, giai đoạn quan trọng của sinh viên đều được "big bro" Tiến cập nhật trên TikTok thường xuyên.

Không chỉ những chuyện về học tập, cuộc sống sinh hoạt thường nhật đối với các bạn bước đầu cũng là một thử thách. Chính vì như vậy, kênh của Nhật Tiến không chỉ có những nội dung mang tính học tập, mà còn là câu chuyện đời sống, tips sinh hoạt, chuyện vui ở các trường… do anh nhận thấy, sưu tầm hay từ chính kinh nghiệm của bản thân mình.

Trải qua 3 năm làm kênh, chàng trai chỉ mong rằng các bạn học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành sẽ có những lựa chọn thật đúng đắn vì tương lai của mình. “Hãy định hướng cho bản thân trước khi chọn trường bằng sự tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, chuyên sâu và gần gũi với mình nhất có thể. Những gì bạn biết đến chỉ nên dùng để tham khảo, còn lại là ở bản thân bạn”, anh Tiến đúc kết lại.