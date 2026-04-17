Chuyện làm thêm của Gen Z: Gia sư là "vua mọi nghề", việc nào "nhọc" nhất?

HHTO - Chạy sự kiện, viết content, gia sư, phục vụ... là công việc được nhiều Gen Z lựa chọn để kiếm thêm thu nhập, vừa trang trải sinh hoạt phí phụ giúp gia đình, vừa học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Tìm công việc làm thêm khi đi học xa nhà trở thành một phần không thể thiếu đối với nhiều thế hệ sinh viên. Gần đây, trên mạng xã hội Threads, một bài đăng thu hút sự quan tâm của gần 100K dân mạng khi ngỏ ý xin "rì-viu": "Mọi người có thể kể về thời sinh viên mọi người đã từng làm những công việc gì không? Mình kiểu bị tò mò về trải nghiệm khác nhau của mỗi người á".

Nhanh chóng, hơn 300 bình luận đã để lại, mọi người cùng hào hứng kể về "quá khứ huy hoàng" với 7749 công việc khác nhau, từ lao động chân tay đến lao động trí óc. Một bạn khẳng định, "vua của mọi nghề" thời sinh viên thuộc về công việc gia sư. Cùng với đó, phục vụ, pha chế, bán hàng, chạy sự kiện tiệc cưới, thu ngân là những công việc "đại trà", phổ biến rộng rãi với sinh viên từ năm nhất đến năm cuối.

Top 1 lựa chọn của sinh viên: Gia sư - trợ giảng

Một bạn chia sẻ: "Mình đi học hộ cho mấy anh chị đã đi làm nhưng đang học cao học, một số lớp của anh chị bị trùng giờ ở hai địa điểm khác nhau, hồi đó mỗi buổi được 200K + tiền ăn trưa, cách đây chục năm rồi. Sau đó hè thì mình đi làm thêm ở shop quần áo, trả lời tin nhắn khách".

"Đi trợ giảng cho một lớp ôn thi, đây là công việc nhàn nhất thời sinh viên, thu nhập cũng khá nhất. Còn làm phục vụ cho đám cưới, phục vụ quán cà phê... lương thấp mà làm muốn xỉu, sau khi làm mấy công việc này thì tui sẽ luôn có ấn tượng xấu với những người không tôn trọng các bạn phục vụ" - một chia sẻ nhận nhiều lượt thả tim đồng cảm.

Bồi dưỡng kỹ năng mềm

Một bạn cho biết đã trải qua nhiều nghề khác nhau như gia sư, phục vụ, chạy bàn, sale bất động sản, nhà sáng tạo nội dung cho tiệm sách, thiết kế,... Nhìn lại những năm tháng đã qua, bạn chia sẻ: "Mình làm rất nhiều nghề luôn và kiểu từ tay chân lao động tới ngồi máy tính 5 tiếng. Mình chắt chiu từng đồng và trân trọng tất cả những nghề mình làm vì mỗi nghề nó mang đến những cơ hội khác nhau cho mình học hỏi".

Một người dùng chia sẻ: "Mình làm CTV content kiêm chỉnh sửa (edit) video kênh YouTube về tiếng Trung. Học được cực kỳ nhiều thứ, từ cách làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu đến khả năng multi-task + biên dịch truyện tranh, tiểu thuyết, phim ngắn…, lên trình tiếng Trung vèo vèo".

Một bạn khác chia sẻ trải nghiệm từng làm trợ giảng cho các môn thực hành ở phòng thí nghiệm, từ đó tích lũy được kỹ năng xử lý chất thải khi làm thí nghiệm, cách hướng dẫn thao tác dụng cụ cho sinh viên, cách làm form giải trình vật tư. Bạn chia sẻ thêm: "Làm CTV cho các hội nghị/workshop. Lương thì không cao vì làm cho trường, hơi cực nhưng nhờ đó cho mình kinh nghiệm và mối quan hệ. Học thêm các kỹ năng viết bài, thiết kế, cách giao tiếp, cách chạy sự kiện cũng như xử lý sự cố trong sự kiện".

Làm đúng chuyên ngành

Bên cạnh đó, nhiều bạn cho biết thay vì làm những công việc "ăn liền", không đòi hỏi nhiều kiến thức, bạn chọn trải nghiệm ở môi trường chuyên nghiệp hơn, cọ xát ở những công ty có liên quan đến ngành nghề đang học.

"Mình học Marketing chuyên về Sale. Giờ thì đang làm truyền thông với kinh doanh còn trước kia mình làm cộng tác viên nhân sự, telesale quần áo, sale trực page, CTV viết nội dung... Mình làm các công việc liên quan đến ngành của mình thôi" - trích bình luận từ Threads.

Nhiều người tìm kiếm công việc làm thêm theo sở trường.

Nhìn chung, các công việc dưới hình thức bán thời gian như phục vụ, shipper, phát tờ rơi, gia sư, người mẫu ảnh, dịch thuật... đều sẽ mang đến những bài học, góc nhìn mới mẻ về cuộc sống đối với các bạn ở độ tuổi 18, đôi mươi. Vì vậy, nhiều người cho rằng khi còn trẻ, có thời gian thì cứ thỏa sức khám phá để khi quay đầu nhìn lại không thấy hối tiếc mà đôi khi còn có thể tận dụng những điều mình từng học được.

Từ trải nghiệm phong phú thời sinh viên, một bạn cẩn thận chấm điểm những công việc và biết ơn về những năm tháng tuổi trẻ đã sống hết mình.

Tuy vậy, với thị trường lao động ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều đối tượng "đa cấp", "đào lửa" với lời rao "việc nhẹ lương cao", sinh viên cần cẩn trọng khi tham gia tìm kiếm việc làm ở các hội nhóm, tránh "tiền mất tật mang". Để giải quyết vấn đề nan giải này, bạn có thể nhờ người quen/ thầy cô giới thiệu làm thực tập sinh; tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên fanpage chính thức và trực tiếp đến cửa hàng/ công ty xin phỏng vấn.

Cùng với đó, bạn cũng cần cân đối thời gian làm việc, không lơ là việc học tập và chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!